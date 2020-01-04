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  • «Реал» впервые с 2017 года не проигрывает в Примере десять матчей подряд

«Реал» впервые с 2017 года не проигрывает в Примере десять матчей подряд

4 января 2020, 23:40
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Мадридский «Реал» не проигрывает в рамках Примеры на протяжении десяти матчей подряд. В очередном туре команда Зинедина Зидана разгромила в гостях «Хетафе» (3:0).

Последний раз «Реал» не уступал в чемпионате Испании десять игр подряд в апреле-сентябре 2017 года. Тогда команду тренировал также Зидан.

  • «Реал» лидирует в Примере.
  • Мадридцы отправляются на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, где в полуфинале сыграют с «Валенсией».
  • «Реал» последний раз брал Примеру в сезоне-2016/17.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал
Комментарии (1)
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lipatov32
1578173489
Эффект ЗИДАНИЩА! И Кристина нах не нужна!
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