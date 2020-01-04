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    «Реал» впервые с 2017 года не проигрывает в Примере десять матчей подряд

    Мадридский «Реал» не проигрывает в рамках Примеры на протяжении десяти матчей подряд. В очередном туре команда Зинедина Зидана разгромила в гостях «Хетафе» (3:0).

    Последний раз «Реал» не уступал в чемпионате Испании десять игр подряд в апреле-сентябре 2017 года. Тогда команду тренировал также Зидан.

    • «Реал» лидирует в Примере.
    • Мадридцы отправляются на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, где в полуфинале сыграют с «Валенсией».
    • «Реал» последний раз брал Примеру в сезоне-2016/17.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2020 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      lipatov32 27 минут назад

      Эффект ЗИДАНИЩА! И Кристина нах не нужна!

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