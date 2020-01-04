«Реал» впервые с 2017 года не проигрывает в Примере десять матчей подряд

Мадридский «Реал» не проигрывает в рамках Примеры на протяжении десяти матчей подряд. В очередном туре команда Зинедина Зидана разгромила в гостях «Хетафе» (3:0).
Последний раз «Реал» не уступал в чемпионате Испании десять игр подряд в апреле-сентябре 2017 года. Тогда команду тренировал также Зидан.
- «Реал» лидирует в Примере.
- Мадридцы отправляются на Суперкубок Испании в Саудовскую Аравию, где в полуфинале сыграют с «Валенсией».
- «Реал» последний раз брал Примеру в сезоне-2016/17.
Источник: Бомбардир.ру