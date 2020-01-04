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  • TEAMtalk: «Тоттенхэм» из-за травмы Кейна может купить Пентека или форварда «Интера» Габриэля

TEAMtalk: «Тоттенхэм» из-за травмы Кейна может купить Пентека или форварда «Интера» Габриэля

4 января 2020, 22:47
3

«Тоттенхэм» из-за травм Гарри Кейна намерен зимой заполучить нового нападающего. В числе претендентов – игроки миланских клубов.

Речь идет о Кшиштофе Пентеке из «Милана» и Габриэле Барбозе из «Интера», который минувший год провел на правах аренды в бразильском «Фламенго».

  • Пентек в текущем сезоне провел 17 матчей и забил четыре гола.
  • Габриэль в прошлом году поучаствовал в 41 матче, забил 34 гола, отдал 11 результативных пасов.
  • Сроки восстановления Кейна не определены.

Источник: TEAMtalk

Новостной ресурс о футболе, базируется в английском Лидсе. Аудитория в твиттере - более 82 тысяч подписчиков.

Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Тоттенхэм Интер Милан Кейн Гарри Барбоза Габриэл Пентек Кшиштоф
Комментарии (3)
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Saracen Jr
1578179723
интересный вопрос, куда их девать когда кейн вернется?) не будет же мавр с его автобусом играть в 2 центрфорварда
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Nayturs
1578209577
Лучше Дзюбу
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zigbert
1578231532
Видимо на Кейна уже нет надежды.
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