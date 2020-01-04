TEAMtalk: «Тоттенхэм» из-за травмы Кейна может купить Пентека или форварда «Интера» Габриэля

«Тоттенхэм» из-за травм Гарри Кейна намерен зимой заполучить нового нападающего. В числе претендентов – игроки миланских клубов.

Речь идет о Кшиштофе Пентеке из «Милана» и Габриэле Барбозе из «Интера», который минувший год провел на правах аренды в бразильском «Фламенго».