TEAMtalk: «Тоттенхэм» из-за травмы Кейна может купить Пентека или форварда «Интера» Габриэля

«Тоттенхэм» из-за травм Гарри Кейна намерен зимой заполучить нового нападающего. В числе претендентов – игроки миланских клубов.
Речь идет о Кшиштофе Пентеке из «Милана» и Габриэле Барбозе из «Интера», который минувший год провел на правах аренды в бразильском «Фламенго».
- Пентек в текущем сезоне провел 17 матчей и забил четыре гола.
- Габриэль в прошлом году поучаствовал в 41 матче, забил 34 гола, отдал 11 результативных пасов.
- Сроки восстановления Кейна не определены.
Источник: TEAMtalk
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