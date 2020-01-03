Галактионов: «Шапи в «Барселоне»? Это ненужные разговоры, которые могут ему только мешать»

Главный тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов высказался о перспективах нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

– В ушедшем году очень много говорили о Сулейманове, даже предрекали переход в «Барселону». Он может действительно дорасти до суперзвезды европейского уровня?

– Шапи – безусловно, талантливый футболист, с хорошими задатками и качествами. И по человеческим качествам прекрасный парень. Летом он приехал в расположение сборной с повреждением, но находился вместе с командой, занимался с реабилитологом, ходил на теоретические занятия.

И дал посыл, что готов максимально работать на команду. Он был на всех собраниях, на всех теориях, внимательно нас слушал. Это о многом говорит. Но я считаю, что сейчас необходимо перестать фантазировать на эту тему.

– Почему?

– Все должно быть пошагово: Шапи из игрока, выходящего на замену, сейчас стал игроком стартового состава. В дальнейшем ему нужно стабильно давать результат как в клубе, так и в сборной, прибавлять, проявлять свою индивидуальность. Дальше – заслужить вызов в национальную сборную.

И если уже в этом статусе он будет выделяться, то, наверное, он сможет претендовать на предложение европейского гранда. А говорить, что он завтра заиграет в «Барсе»... по мне, это ненужные разговоры, которые могут ему только мешать. У Сулейманова есть «Краснодар» с амбициозными задачами и молодежная сборная.

Шапи – воспитанник «Краснодара».

В текущем сезоне 20-летний форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 28 матчах в составе южан.

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