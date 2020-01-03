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  • Галактионов: «Шапи в «Барселоне»? Это ненужные разговоры, которые могут ему только мешать»

Галактионов: «Шапи в «Барселоне»? Это ненужные разговоры, которые могут ему только мешать»

3 января 2020, 13:25
5

Главный тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов высказался о перспективах нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

– В ушедшем году очень много говорили о Сулейманове, даже предрекали переход в «Барселону». Он может действительно дорасти до суперзвезды европейского уровня?

– Шапи – безусловно, талантливый футболист, с хорошими задатками и качествами. И по человеческим качествам прекрасный парень. Летом он приехал в расположение сборной с повреждением, но находился вместе с командой, занимался с реабилитологом, ходил на теоретические занятия.

И дал посыл, что готов максимально работать на команду. Он был на всех собраниях, на всех теориях, внимательно нас слушал. Это о многом говорит. Но я считаю, что сейчас необходимо перестать фантазировать на эту тему.

– Почему?

– Все должно быть пошагово: Шапи из игрока, выходящего на замену, сейчас стал игроком стартового состава. В дальнейшем ему нужно стабильно давать результат как в клубе, так и в сборной, прибавлять, проявлять свою индивидуальность. Дальше – заслужить вызов в национальную сборную.

И если уже в этом статусе он будет выделяться, то, наверное, он сможет претендовать на предложение европейского гранда. А говорить, что он завтра заиграет в «Барсе»... по мне, это ненужные разговоры, которые могут ему только мешать. У Сулейманова есть «Краснодар» с амбициозными задачами и молодежная сборная.

  • Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • В текущем сезоне 20-летний форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 28 матчах в составе южан.

Галактионов: «У нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать без лимита на легионеров»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия (мол) Сулейманов Магомед-Шапи Галактионов Михаил
Комментарии (5)
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Кузьмич на трибуне
1578048316
Ох сломают ещё одну футбольную судьбу этими сказками про Барселону. А может уже пора из наших клубов делать мировые легенды? Ну почему бы при возможностях Зенита и Краснодара , не создать клубы равные МС ,МЮ.
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Бухбух
1578055754
Если убрать лимит, то не уверен что Шапи выходил бы щас в старте Краснодара.
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Hektor 84
1578067334
Не пойму чем может помешать? Пусть играет и не расслабляется. и тогда и барса и реал будут. Что все боятся этих разговоров? У нас менталитет проигравших. Поэтому и летим везде. Месси в его возрасте уже в основе барсы играл и забивал в лиге чемпионов. Криштиану в Манчестере в основе всех рвал. Играй и не снижай к себе требования. Все просто.
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