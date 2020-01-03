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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Галактионов: «Шапи в «Барселоне»? Это ненужные разговоры, которые могут ему только мешать»

    Главный тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов высказался о перспективах нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

    – В ушедшем году очень много говорили о Сулейманове, даже предрекали переход в «Барселону». Он может действительно дорасти до суперзвезды европейского уровня?

    – Шапи – безусловно, талантливый футболист, с хорошими задатками и качествами. И по человеческим качествам прекрасный парень. Летом он приехал в расположение сборной с повреждением, но находился вместе с командой, занимался с реабилитологом, ходил на теоретические занятия.

    И дал посыл, что готов максимально работать на команду. Он был на всех собраниях, на всех теориях, внимательно нас слушал. Это о многом говорит. Но я считаю, что сейчас необходимо перестать фантазировать на эту тему.

    – Почему?

    – Все должно быть пошагово: Шапи из игрока, выходящего на замену, сейчас стал игроком стартового состава. В дальнейшем ему нужно стабильно давать результат как в клубе, так и в сборной, прибавлять, проявлять свою индивидуальность. Дальше – заслужить вызов в национальную сборную.

    И если уже в этом статусе он будет выделяться, то, наверное, он сможет претендовать на предложение европейского гранда. А говорить, что он завтра заиграет в «Барсе»... по мне, это ненужные разговоры, которые могут ему только мешать. У Сулейманова есть «Краснодар» с амбициозными задачами и молодежная сборная.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • В текущем сезоне 20-летний форвард забил шесть голов и сделал шесть ассистов в 28 матчах в составе южан.

    Галактионов: «У нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать без лимита на легионеров»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1067

      alarm 18 минут назад

      игрок настолько мерзкий и подлый, что его даже в спартак не позовут.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Кузьмич на трибуне 33 минуты назад

      Ох сломают ещё одну футбольную судьбу этими сказками про Барселону. А может уже пора из наших клубов делать мировые легенды? Ну почему бы при возможностях Зенита и Краснодара , не создать клубы равные МС ,МЮ.

      0
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      Рейтинг: +1362

      Давид59 > Кузьмич на трибуне 23 минуты назад

      Ваша мысль понятна. Но одними деньгами суперклуб не сделать. Вот Газпром который год это пытается сделать, а результат - сами видите. Ещё и лимит мешает

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