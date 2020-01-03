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  • Галактионов: «У нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать без лимита на легионеров»

Галактионов: «У нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать без лимита на легионеров»

3 января 2020, 11:20
25

Главный тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов считает, что лимит на легионеров очень помог развитию юных российских футболистов.

– Вашу команду называют едва ли самым талантливым поколением за последние 20-25 лет. Что, впрочем, говорили и о предыдущем наборе Евгения Бушманова. Вы согласны с подобной оценкой?

– Здесь я бы затронул другой важный момент. Я говорю о лимите на легионеров, о тех правилах, которые были введены в нашем чемпионате. Посмотрите, у нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать. Потому что в Премьер-лиге на их местах, возможно играли бы посредственные легионеры, занявшие существующие позиции.

– А как же конкуренция? Сколько уже было таких: молодой парень получает гигантский контракт за счет лимита и сразу снижает требования к себе, ведь его все равно поставят.

– Соглашусь. Чтобы этого не было, все легионеры, подбираемые в клуб, должны быть высококлассными. Чтобы наш молодой игрок, глядя на него, прогрессировал и прибавлял. А не так, что приехал кто-то со стороны, нигде не играя, и занимает место нашего молодого игрока.

Молодой футболист, играя в клубе, выступает не со своими сверстниками, а с тем, кто старше и опытнее. В большинстве эпизодов молодежь подыгрывает партнерам. А нам бы хотелось, чтобы они определяли, брали инициативу на себя, проявляли свои индивидуальные качества. Подыгрывающих много: тех, кто вроде как выходит и не портит картину.

Для СМИ игровое время важный показатель: если парень регулярно появляется на поле, то в газетах начинают о нем много говорить. Но важно не только то, сколько человек играет в Премьер-лиге, но и как играет. Нам нужны определяющие игроки.

– В общем, если бы не лимит – этой молодежной сборной бы не было?

– Не нужно бросаться в крайности, я лишь высказываю мнение, что благодаря различным формам и правилам у наших молодых ребят появился шанс. Полностью согласен и с тем, что этот шанс нужно завоевать в честной конкуренции и выиграть ее.

Слушайте, ну я тоже работал в Премьер-лиге, в «Ахмате». И у меня тоже возникали сложности по выбору игроков на каждый матч. Понятно, что если бы этих сложностей не было, мне, как тренеру профессионального клуба, было бы проще. Мы сейчас говорим о национальном интересе, приоритете сборным командам страны.

И сейчас для института национальных сборных есть большой пласт молодых игроков, появившихся за последние годы. Если бы лимита не было, возможно, большинства из этих футболистов мы бы не получили.

  • Сейчас в чемпионате действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести иностранцев одновременно.
  • С сезона-2020/21 лимит будет касаться заявки клуба – восемь легионеров и 17 россиян.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия (мол) Галактионов Михаил
Комментарии (25)
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Garrincha58
1578042120
Галактионов ты бы лучше тренировал эту золотую молодёжь а не пудрил мозги людям и где эта молодёжь в каком клубе играет???? вот спрашивается кому такие высказывания нужны беспочвенные и необоснованные
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Garrincha58
1578042245
вот такие тренеришки всё и портят в нашем футболе
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spam2009
1578044777
И вот наша доблестная лимитная молодежь проигрывает в европе посредственны легионерам, типа 2 состава эспаньола, хетафе, ференцварошам и прочей лабуде. Браво лимит!"!!
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Viper for CSKA
1578045688
Мы эту молодёжь узнали, потому что экономический кризис в стране, и денег у клубов на хороших легов нет. Только у Зенита их навалом, и где же в их составе молодежь, взрощенная прекрасным и ненаглядным лимитом? Пришлось всем на своих ставить, и, там где была неплохая академия, появились интересные игроки. Хотя Комличенко с Караваевым и при наличии лимита свалили, и раскрыли их заграницей. Получше, чем у местных деятелей бы получилось. Плюс фактор Чертаново, которое и без всяких лимитов играло бы своей молодёжью. Уровень же российской молодежи тоже переоценивать не надо. Хоть что-то доказал только Головин. Чалов темп не выдержал, Миранчуки крайне нестабильны, Зобнин сдал, к сожалению. Остальные, как минимум, не лучше. Но мы естественно будем лимиту чудотворному петь дифирамбы.
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Давид59
1578047665
Рассуждения товарища Галактионова страдают логикой.Талантлиая молодёжь появилась благодаря лимиту? Если бы не было лимита, не надо было бы платить бешеные деньги российским "талантам". Может быть и клубы не разорялись бы
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sable
1578048605
Дно ваш лимит, убиваете коекурентную среду
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BRO_football
1578049483
Бред. По-настоящему талантливая молодёжь пробилась бы в команду и без всяких лимитов. Тут дело в тренерах, которые должны уметь разглядеть талант футболиста и развить его. Посмотрите на европейские клубы. У них столько денег, что они могут позволить себе всех 11 легионеров в стартовом составе, однако не делают этого, потому что их заботит собственная молодёжь и без всяких лимитов! Вот, например, Головин. Вы думайте он заиграл в ЦСКА и ушёл в Монако благодаря лимиту? Как бы не так! Тут виднеется большая работа скаутской службы, которая разглядела его талант не в Москве или Санкт-Петербурге, где своих клубов полно, а в самых дебрях российского футбола - в Сибири, в маленьком клубе Новокузнецк! Далее большую работу провёл главный тренер ЦСКА - Леонид Слуцкий, который повысил уровень игры Голвоина и сделал его лидером команды, что вызвало заинтересованность европейских клубов. Всё! Никого лимита здесь и близко нет!
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Aleksandr_1986_Spb_
1578056293
Благодаря этому поколению в том числе, ни одной нашей команды в Европе весной не будет... Краснодар свои воспитанники без легионеров не спасут, ЦСКА с молодежью валится, Локо держится на ветеранах-легионерах, Спартак уже давно никого толкового воспитать не может, Зенит держится на дорогих легионерах и возможности скупки сильнейших россиян... Спасибо тебе, лимит... Так дальше держать... При этом эта великая молодежь вкратчайшие сроки необоснованно богатеет и перестает развиваться... Какая там Европа если к 20 годам хата, мерс, куча ******... И куча тупых понтов... Только в России Гулиев может играть в клубе типа Спартак и ездить на мерсе, п*здить безнаказанно людей которые старше его... В условной Франции к его годам признали бы бесперспективным и отправили во второй дивизион...
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Cules2013
1578057545
чушь какая-то, а не интервью, сплошные противоречия самому себе.
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Hektor 84
1578064108
Эта молодежь еще ничего не выиграла а гонору сколько. Сколько уже было таких молодежек? И где они сейчас? Где заиграла сборная Колыванова которая ЧЕ в своем возрасте выиграла? Тупой мудозвон которому дали листочек с текстом на вот расскажи на тв как лимит помогает развитию российского футбола. В Европе многие в их возрасте трофеи уже выигрывают. И лимит им не мешает. А из наших многие в своих клубах лавочники или играют за средние команды. Наш футбол в большой жопе, наши клубы громят средние клубы из Европы, сборная за 4 года не обыграла ни одну топ сборную, молодежка пока трофеев не привезла, сегодняшнее поколение футболистов самое слабое за Российскую историю. И тут появляется такой товарищ Галактионов и рассказывает про лимит и про то как он полезен. Сам то Галактионов откуда взялся? С какой планеты прилетел? Что он несет? Ему тупо сунули в руки листок говори. А фактов ни каких не привел. Так сплошной треп.
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