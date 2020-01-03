Галактионов: «У нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать без лимита на легионеров»

Главный тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов считает, что лимит на легионеров очень помог развитию юных российских футболистов.

– Вашу команду называют едва ли самым талантливым поколением за последние 20-25 лет. Что, впрочем, говорили и о предыдущем наборе Евгения Бушманова. Вы согласны с подобной оценкой?

– Здесь я бы затронул другой важный момент. Я говорю о лимите на легионеров, о тех правилах, которые были введены в нашем чемпионате. Посмотрите, у нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать. Потому что в Премьер-лиге на их местах, возможно играли бы посредственные легионеры, занявшие существующие позиции.

– А как же конкуренция? Сколько уже было таких: молодой парень получает гигантский контракт за счет лимита и сразу снижает требования к себе, ведь его все равно поставят.

– Соглашусь. Чтобы этого не было, все легионеры, подбираемые в клуб, должны быть высококлассными. Чтобы наш молодой игрок, глядя на него, прогрессировал и прибавлял. А не так, что приехал кто-то со стороны, нигде не играя, и занимает место нашего молодого игрока.

Молодой футболист, играя в клубе, выступает не со своими сверстниками, а с тем, кто старше и опытнее. В большинстве эпизодов молодежь подыгрывает партнерам. А нам бы хотелось, чтобы они определяли, брали инициативу на себя, проявляли свои индивидуальные качества. Подыгрывающих много: тех, кто вроде как выходит и не портит картину.

Для СМИ игровое время важный показатель: если парень регулярно появляется на поле, то в газетах начинают о нем много говорить. Но важно не только то, сколько человек играет в Премьер-лиге, но и как играет. Нам нужны определяющие игроки.

– В общем, если бы не лимит – этой молодежной сборной бы не было?

– Не нужно бросаться в крайности, я лишь высказываю мнение, что благодаря различным формам и правилам у наших молодых ребят появился шанс. Полностью согласен и с тем, что этот шанс нужно завоевать в честной конкуренции и выиграть ее.

Слушайте, ну я тоже работал в Премьер-лиге, в «Ахмате». И у меня тоже возникали сложности по выбору игроков на каждый матч. Понятно, что если бы этих сложностей не было, мне, как тренеру профессионального клуба, было бы проще. Мы сейчас говорим о национальном интересе, приоритете сборным командам страны.

И сейчас для института национальных сборных есть большой пласт молодых игроков, появившихся за последние годы. Если бы лимита не было, возможно, большинства из этих футболистов мы бы не получили.