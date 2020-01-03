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    Галактионов: «У нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать без лимита на легионеров»

    Главный тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов считает, что лимит на легионеров очень помог развитию юных российских футболистов.

    – Вашу команду называют едва ли самым талантливым поколением за последние 20-25 лет. Что, впрочем, говорили и о предыдущем наборе Евгения Бушманова. Вы согласны с подобной оценкой?

    – Здесь я бы затронул другой важный момент. Я говорю о лимите на легионеров, о тех правилах, которые были введены в нашем чемпионате. Посмотрите, у нас появилось поколение футболистов, о котором мы могли и не узнать. Потому что в Премьер-лиге на их местах, возможно играли бы посредственные легионеры, занявшие существующие позиции.

    – А как же конкуренция? Сколько уже было таких: молодой парень получает гигантский контракт за счет лимита и сразу снижает требования к себе, ведь его все равно поставят.

    – Соглашусь. Чтобы этого не было, все легионеры, подбираемые в клуб, должны быть высококлассными. Чтобы наш молодой игрок, глядя на него, прогрессировал и прибавлял. А не так, что приехал кто-то со стороны, нигде не играя, и занимает место нашего молодого игрока.

    Молодой футболист, играя в клубе, выступает не со своими сверстниками, а с тем, кто старше и опытнее. В большинстве эпизодов молодежь подыгрывает партнерам. А нам бы хотелось, чтобы они определяли, брали инициативу на себя, проявляли свои индивидуальные качества. Подыгрывающих много: тех, кто вроде как выходит и не портит картину.

    Для СМИ игровое время важный показатель: если парень регулярно появляется на поле, то в газетах начинают о нем много говорить. Но важно не только то, сколько человек играет в Премьер-лиге, но и как играет. Нам нужны определяющие игроки.

    – В общем, если бы не лимит – этой молодежной сборной бы не было?

    – Не нужно бросаться в крайности, я лишь высказываю мнение, что благодаря различным формам и правилам у наших молодых ребят появился шанс. Полностью согласен и с тем, что этот шанс нужно завоевать в честной конкуренции и выиграть ее.

    Слушайте, ну я тоже работал в Премьер-лиге, в «Ахмате». И у меня тоже возникали сложности по выбору игроков на каждый матч. Понятно, что если бы этих сложностей не было, мне, как тренеру профессионального клуба, было бы проще. Мы сейчас говорим о национальном интересе, приоритете сборным командам страны.

    И сейчас для института национальных сборных есть большой пласт молодых игроков, появившихся за последние годы. Если бы лимита не было, возможно, большинства из этих футболистов мы бы не получили.

    • Сейчас в чемпионате действует лимит, согласно которому на поле в составе одной команды не могут выходить более шести иностранцев одновременно.
    • С сезона-2020/21 лимит будет касаться заявки клуба – восемь легионеров и 17 россиян.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5842

      BRO_football 13 минут назад

      Бред. По-настоящему талантливая молодёжь пробилась бы в команду и без всяких лимитов. Тут дело в тренерах, которые должны уметь разглядеть талант футболиста и развить его.
      Посмотрите на европейские клубы. У них столько денег, что они могут позволить себе всех 11 легионеров в стартовом составе, однако не делают этого, потому что их заботит собственная молодёжь и без всяких лимитов!
      Вот, например, Головин. Вы думайте он заиграл в ЦСКА и ушёл в Монако благодаря лимиту? Как бы не так! Тут виднеется большая работа скаутской службы, которая разглядела его талант не в Москве или Санкт-Петербурге, где своих клубов полно, а в самых дебрях российского футбола - в Сибири, в маленьком клубе Новокузнецк! Далее большую работу провёл главный тренер ЦСКА - Леонид Слуцкий, который повысил уровень игры Голвоина и сделал его лидером команды, что вызвало заинтересованность европейских клубов.
      Всё! Никого лимита здесь и близко нет!

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      Рейтинг: +78

      sable 28 минут назад

      Дно ваш лимит, убиваете коекурентную среду

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      Рейтинг: +3769

      Yev > sable 24 минуты назад

      Между посредственной африкой и бестолковой южной америкой. Звезды если и поедут то в Зенит ну и пару столичных клубов, а провинцию заполонит буркина-фасовщина.

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      Рейтинг: +1362

      Давид59 44 минуты назад

      Рассуждения товарища Галактионова страдают логикой.Талантлиая молодёжь появилась благодаря лимиту? Если бы не было лимита, не надо было бы платить бешеные деньги российским "талантам". Может быть и клубы не разорялись бы

      1
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      Рейтинг: +3769

      Yev > Давид59 42 минуты назад

      Да их бы платили африке и южной америке, а у нас вообще бы никого не было, в сборной играло бы Чертаново.

      -1
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      Рейтинг: +142

      sachsen-leipzig 53 минуты назад

      Мистер Галактионов , вы не уверено говорите ! Так же молодеж перед матчем мотивируюте ? Тогда ясно откуда у них такая не уверенность!
      Уважаемые друзья, ну и по правде он важнее всех тренеров в России, тренер который тренерует молодёжь, он ведь фундамент всего Российского Футбола, я бы во всех молодёжных команд в сборной поставил бы специалистов с Испании , так тренера просто чумовые , лутшие в своём деле в мире , или бы отправил бы 5-х талантливых молодых парней (от 28-35 лет) в Испанию на стажировку, на пару лет , пусть эти затраты берёт на себя государство, зато через пару лет будут для молодёжи хорошие профи тренера , гляди может и до сборную вырастут уровнем , а один вообще может Гвардиолой стать .
      Так что лутше качественных тренеров надо по больше, да и не только, судьи , менеджеры, скауты ,маркетологи итд , пусть все в Европу на стажировку на пару лет ( молодых) за Счёт государства, поверьте , если так соучится то через 6-8 лет будет уровень чемпионата выше и сборная сможет боротся с Гигантами за лутшие призовые места!

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      Рейтинг: +4073

      Viper for CSKA 1 час назад

      Мы эту молодёжь узнали, потому что экономический кризис в стране, и денег у клубов на хороших легов нет. Только у Зенита их навалом, и где же в их составе молодежь, взрощенная прекрасным и ненаглядным лимитом? Пришлось всем на своих ставить, и, там где была неплохая академия, появились интересные игроки. Хотя Комличенко с Караваевым и при наличии лимита свалили, и раскрыли их заграницей. Получше, чем у местных деятелей бы получилось. Плюс фактор Чертаново, которое и без всяких лимитов играло бы своей молодёжью. Уровень же российской молодежи тоже переоценивать не надо. Хоть что-то доказал только Головин. Чалов темп не выдержал, Миранчуки крайне нестабильны, Зобнин сдал, к сожалению. Остальные, как минимум, не лучше. Но мы естественно будем лимиту чудотворному петь дифирамбы.

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      Рейтинг: +3769

      Yev > Viper for CSKA 43 минуты назад

      Так это не лимит виноват, а система подготовки и вообще наличие детских школ, а у нас привыкли - дурное бабло валом, значит ни во что не вкладываться, что надо и так купим.
      А то что кризис финансовый, так надо ж владельцам клубов задуматься, а они всё равно думают что и так пойдёт.
      Лимит, как оздоровительная диета, надо использовать с умом.

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      Рейтинг: +850

      spam2009 1 час назад

      И вот наша доблестная лимитная молодежь проигрывает в европе посредственны легионерам, типа 2 состава эспаньола, хетафе, ференцварошам и прочей лабуде. Браво лимит!"!!

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      Рейтинг: +11582

      Garrincha58 2 часа назад

      вот такие тренеришки всё и портят в нашем футболе

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      Рейтинг: +11582

      Garrincha58 2 часа назад

      Галактионов ты бы лучше тренировал эту золотую молодёжь а не пудрил мозги людям и где эта молодёжь в каком клубе играет???? вот спрашивается кому такие высказывания нужны беспочвенные и необоснованные

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