Семак – об усыновлении темнокожего ребенка: «Желание было и есть, как будет дальше – посмотрим»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о желании усыновить темнокожего ребенка.

«Тема отношений — это личное. Пока съездили посмотреть, как живут дети в Африке. Желание было и есть, а как будет дальше — посмотрим. Решение будем принимать, когда придет время.

Когда у нас рождался четвертый, пятый, шестой ребенок, вроде надо радоваться, а ты уже сидишь и думаешь: тяжело будет. Детей люблю, для меня все они прекрасны. Полностью согласен с супругой, что в этом плане нет абсолютно никаких границ. Если есть возможность, нужно помогать другим людям.

Мне это интересно, но не хочу никому это навязывать. Непонятно, как у кого это сложится, и быть каким-то примером не хочется. Каждый живет своей жизнью — чем больше уделяешь ей время, тем меньше отвлекаешься на чужую», — сказал Семак.

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