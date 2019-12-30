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  • Семак – об усыновлении темнокожего ребенка: «Желание было и есть, как будет дальше – посмотрим»

Семак – об усыновлении темнокожего ребенка: «Желание было и есть, как будет дальше – посмотрим»

30 декабря 2019, 12:53
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о желании усыновить темнокожего ребенка.

«Тема отношений — это личное. Пока съездили посмотреть, как живут дети в Африке. Желание было и есть, а как будет дальше — посмотрим. Решение будем принимать, когда придет время.

Когда у нас рождался четвертый, пятый, шестой ребенок, вроде надо радоваться, а ты уже сидишь и думаешь: тяжело будет. Детей люблю, для меня все они прекрасны. Полностью согласен с супругой, что в этом плане нет абсолютно никаких границ. Если есть возможность, нужно помогать другим людям.

Мне это интересно, но не хочу никому это навязывать. Непонятно, как у кого это сложится, и быть каким-то примером не хочется. Каждый живет своей жизнью — чем больше уделяешь ей время, тем меньше отвлекаешься на чужую», — сказал Семак.

Жена Семака – об усыновлении темнокожего малыша: «Фанаты «Зенита» начали меня проклинать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (3)
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Юрэс
1577704794
Я за РОССИЮ !!!!
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Серж 69
1577706969
Не знаю,лукавит немного Семак.Есть такое желание у жены его,но уж не у него,скорее всего.Другое дело,что приходится Семаку выполнять все прихоти своей благоверной,а она уж краёв не видит,совсем в разнос пошла...Что,российских детей мало,сирот каких?Нет,надо выпендриться как-то,смотрите,какая я!С Анджелики Джоли пример берёт,не иначе.
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mihail200606
1577719968
Каблук..
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