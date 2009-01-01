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    Жена Семака – об усыновлении темнокожего малыша: «Фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое»

    Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о реакции болельщиков питерского клуба на ее слова о желании усыновить темнокожего ребенка.

    «Мы поедем [в Африку] с мужем, моей подругой Марией-Лоттой и режиссером [фильма, который будет снимать Семак]. Я всегда знала, что я окажусь в Африке – у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни. Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш.

    Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую». Так же, как я чувствовала, что у меня будет приемный ребенок – у меня с детства в этом не было никаких сомнений», – сказала Семак.

    По ее словам, поиски темнокожего ребенка она начала через подругу, которая замужем за нигерийцем. «Я ее в шутку спрашиваю: «Наташа, у вас там в нигерийском коммьюнити случайно никто от ребенка не отказывается? А то я чувствую, что у меня это по судьбе, но что-то не приходит ко мне этот ребенок», – рассказала Анна.

    Подруга Семак познакомила ее с создательницей бутика Vanity Милу Ануфриеву, которая сейчас помогает детям в Африке. «Я всю ночь проплакала, читая ее истории. На следующий день я созвонилась с Милой. Естественно, оказалось, что это мой человек. Она рассказала мне фантастические истории, и я поняла, что неслучайно все сложилось именно так», – добавила она.

    Сергей легко согласился на поездку, отметила Анна, а в клубе поднялся переполох. «Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски». Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое». Не без искушений в благих делах, поэтому я верю, что эта поездка перевернет нашу жизнь», – убеждена Анна.

    Семак подчеркнула, что ее упрекают в том, что она помогает не жителям России, а обитателям другой страны.

    «Я тут всегда поясняю, что во-первых, мы помогаем, а во-вторых, для меня, как для человека мира, нет никаких географических границ, никаких условностей. Я считаю, что если мы все живем на одной планете, то мы все братья. У меня в голове не укладывается, что это за разделение такое. Если я в Индии увижу на дороге умирающую кошку, неужели я скажу: «У нас в России так много кошек, это ее карма, пусть она умирает тут»?» – добавила жена тренера.

    • Осенью Семак во второй раз женился на Анне, свадьба прошла в итальянском Комо.
    • В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает восьмерых детей, была в разводе, но не афишировала это.

    Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2530

      yorgenbarenz 2 минуты назад

      Эх,Семак ! Задай вопрос африканцам :"Много вас бродит по городам России в поисках белых бездомных ребят,чтобы помочь им выжить?"Повезло тебе с женой и головой.Что-то вспомнился матч вторых сборных России и Германии под руководством Романцева.Тогда ты не менее 5 раз выскочил на вратаря и ни разу не забил.Своих детей настрогать вдоволь не получилось,чтобы до чужих дела не стало?

      0
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      Рейтинг: +1528

      РМЗ 30 минут назад

      Их это вообще как волнует . Это не их жизнь . Жизнь фанатов зенита их семьи и обосраный зенит . Позор России как и все российские команды .

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6372

      mihail200606 40 минут назад

      Че за курица.. Семаку ещё тогда надо было бросать её, когда зарядила ему про негритенка.. Бесятся от избытка денег и отсутствия мозга..

      2
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      Рейтинг: +475

      Lilipyt 51 минуту назад

      Что это за болезнь при которой люди начинают ехать непойми куда и усыновлять детей...

      2
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      Рейтинг: +135

      MaxKlim > Lilipyt 41 минуту назад

      Это сейчас модно видимо усыновлять темнокожих детей. Но это их семейные дела!

      2
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      Рейтинг: +1945

      Борат 57 минут назад

      странная особа жена семака, вроде детей у них семеро, мать-героиня можно сказать, только вот судя по её инстаграму дома с детьми она бывает не часто, и ещё один-другой негритёнок ляжет разве что на кошелёк богданыча и плечи няньки...

      1
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      Рейтинг: +9447

      silver29 > Борат 24 минуты назад

      Борат, не хочешь ли хер... 45-го размера ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9447

      silver29 1 час назад

      Если у нее такая тонкая чувствительная натура почему она Богданычу не предсказала, что можно не выходить на матч с Бенфикой, получить те же 0-3 за технарь, а в это время уехать досрочно в Африку ? Кстати всегда подозревал болел сенита в расизме (((

      7
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      Рейтинг: +1137

      Давид59 > silver29 48 минут назад

      А чего там подозревать. Так и было. Только сейчас это уродство подечилось

      0
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      Рейтинг: +833

      spam2009 > silver29 30 минут назад

      Болелы зенита и не скрывают что они расситсты. И не в том смысле что негра негром назвать, а матерые, со свастикой и прочими причендалами

      -1
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      Рейтинг: +3872

      TOL47 > spam2009 6 минут назад

      А иы в друзья у ним ходишь раз все знаешь? Ну хоть не свиньм как ты

      0
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      Рейтинг: +3872

      TOL47 > spam2009 5 минут назад

      Спартака полно адекватных болел, но и много свиней хрюкающих и оскорбляющих всех

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