Жена Семака – об усыновлении темнокожего малыша: «Фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое»

Супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о реакции болельщиков питерского клуба на ее слова о желании усыновить темнокожего ребенка.

«Мы поедем [в Африку] с мужем, моей подругой Марией-Лоттой и режиссером [фильма, который будет снимать Семак]. Я всегда знала, что я окажусь в Африке – у меня очень тонкая интуиция, и я всегда предчувствую какие-то события в своей жизни. Мало того, я всегда с детства знала, что у меня будет темнокожий малыш.

Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую». Так же, как я чувствовала, что у меня будет приемный ребенок – у меня с детства в этом не было никаких сомнений», – сказала Семак.

По ее словам, поиски темнокожего ребенка она начала через подругу, которая замужем за нигерийцем. «Я ее в шутку спрашиваю: «Наташа, у вас там в нигерийском коммьюнити случайно никто от ребенка не отказывается? А то я чувствую, что у меня это по судьбе, но что-то не приходит ко мне этот ребенок», – рассказала Анна.

Подруга Семак познакомила ее с создательницей бутика Vanity Милу Ануфриеву, которая сейчас помогает детям в Африке. «Я всю ночь проплакала, читая ее истории. На следующий день я созвонилась с Милой. Естественно, оказалось, что это мой человек. Она рассказала мне фантастические истории, и я поняла, что неслучайно все сложилось именно так», – добавила она.

Сергей легко согласился на поездку, отметила Анна, а в клубе поднялся переполох. «Когда я написала пост, тут же это дошло до руководства: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски». Какие-то фанаты «Зенита» начали меня проклинать, писать: «Езжайте куда угодно, а нашего тренера оставьте в покое». Не без искушений в благих делах, поэтому я верю, что эта поездка перевернет нашу жизнь», – убеждена Анна.

Семак подчеркнула, что ее упрекают в том, что она помогает не жителям России, а обитателям другой страны.

«Я тут всегда поясняю, что во-первых, мы помогаем, а во-вторых, для меня, как для человека мира, нет никаких географических границ, никаких условностей. Я считаю, что если мы все живем на одной планете, то мы все братья. У меня в голове не укладывается, что это за разделение такое. Если я в Индии увижу на дороге умирающую кошку, неужели я скажу: «У нас в России так много кошек, это ее карма, пусть она умирает тут»?» – добавила жена тренера.

Осенью Семак во второй раз женился на Анне, свадьба прошла в итальянском Комо.

В июне Семак сделал предложение Анне. Женщина признавалась, что пара, которая воспитывает восьмерых детей, была в разводе, но не афишировала это.

Жена Семака: «Планирую усыновить еще одного ребенка, он точно будет темнокожим»