Месси, ван Дейк, Неймар, Роналду – в сборной десятилетия по версии France Football

Журнал France Football в своем твиттере опубликовал символическую сборную за десять лет.

Главным критерий отбора игроков – попадание в десятку номинантов на награду «Золотой мяч», которую учредил France Football. В команду включены как действующие, так и завершившие карьеру футболисты.

Сборная десятилетия: Икер Касильяс ( «Реал», «Порту»), Филипп Лам («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Хави Эрнандес, Андрес Иньеста («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус»), Неймар («Барселона», «ПСЖ»).

