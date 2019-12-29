Месси, ван Дейк, Неймар, Роналду – в сборной десятилетия по версии France Football

На место Неймара (молодой ишо) поставил бы Роналду, а в центр всё-таки Ибрагимовича, заслужил. Да, и на Буффона конечно же Касильяса заменил.)
Журнал France Football в своем твиттере опубликовал символическую сборную за десять лет.
Главным критерий отбора игроков – попадание в десятку номинантов на награду «Золотой мяч», которую учредил France Football. В команду включены как действующие, так и завершившие карьеру футболисты.
Сборная десятилетия: Икер Касильяс ( «Реал», «Порту»), Филипп Лам («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Хави Эрнандес, Андрес Иньеста («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус»), Неймар («Барселона», «ПСЖ»).
L'équipe type FF de la décennie.— France Football (@francefootball) December 29, 2019
Explications > https://t.co/4nN2ks4any pic.twitter.com/Uw5mpVrAcT