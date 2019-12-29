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  • Месси, ван Дейк, Неймар, Роналду – в сборной десятилетия по версии France Football

Месси, ван Дейк, Неймар, Роналду – в сборной десятилетия по версии France Football

29 декабря 2019, 17:11
16

Журнал France Football в своем твиттере опубликовал символическую сборную за десять лет.

Главным критерий отбора игроков – попадание в десятку номинантов на награду «Золотой мяч», которую учредил France Football. В команду включены как действующие, так и завершившие карьеру футболисты.

Сборная десятилетия: Икер Касильяс ( «Реал», «Порту»), Филипп Лам («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Хави Эрнандес, Андрес Иньеста («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус»), Неймар («Барселона», «ПСЖ»).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер France Football
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Неймар ван Дейк Вирджил
Комментарии (16)
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Bivaliy67
1577629492
На место Неймара (молодой ишо) поставил бы Роналду, а в центр всё-таки Ибрагимовича, заслужил. Да, и на Буффона конечно же Касильяса заменил.)
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1577631297
Ван Дайка в каждую дырку пихают теперь, ну два года от силы он играет на топ уровне, какое десятилетие? Кьелини на его месте должен быть. Неймар тоже спорная фигура, на позиции форварда Левандовски эти десять лет играл гораздо продуктивнее.
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panmon
1577631798
Ван дайка то за какие заслуги??? По мне так есть 20 цз которые заслужили больше. Или например поставить Лама в центр и с права воткнуть самого титулованного спортсмена - Дани Алвеса
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zra78
1577632841
Фигня это какая-то! Наша круче... один Дзюба,что стоит....
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loko-the_best
1577633229
Страшно представить, что они творили бы все вместе
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Yev
1577641158
Неожиданно
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Mr Abdullaev
1577643380
Ван Дайк - Пуйоль. Дани Алвес.
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zigbert
1577709823
ван Дейк провел всего один хороший сезон. Пуйоль заслужил больше.
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