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    Месси, ван Дейк, Неймар, Роналду – в сборной десятилетия по версии France Football

    Журнал France Football в своем твиттере опубликовал символическую сборную за десять лет.

    Главным критерий отбора игроков – попадание в десятку номинантов на награду «Золотой мяч», которую учредил France Football. В команду включены как действующие, так и завершившие карьеру футболисты.

    Сборная десятилетия: Икер Касильяс ( «Реал», «Порту»), Филипп Лам («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все – «Реал»), Хави Эрнандес, Андрес Иньеста («Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус»), Неймар («Барселона», «ПСЖ»).

    Источник: твиттер France Football

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10435

      Bivaliy67 29 минут назад

      На место Неймара (молодой ишо) поставил бы Роналду, а в центр всё-таки Ибрагимовича, заслужил. Да, и на Буффона конечно же Касильяса заменил.)

      0
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      Рейтинг: +1105

      alarm 41 минуту назад

      а где хряки?

      0
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