АПЛ. «Арсенал» в лондонском дерби примет «Челси»

В рамках 21-го тура АПЛ состоится лондонское дерби – «Арсенал» примет «Челси». Обе команды тренируют специалисты, ранее за них выступавшие на поле.

В турнирной таблице «Челси» идет четвертым – в зоне Лиги чемпионов. «Арсенал» занимает 12-е место.

Матч начнется в 17:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лондонском «Эмирейтс».