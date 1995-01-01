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    АПЛ. «Арсенал» в лондонском дерби примет «Челси»

    В рамках 21-го тура АПЛ состоится лондонское дерби – «Арсенал» примет «Челси». Обе команды тренируют специалисты, ранее за них выступавшие на поле.

    В турнирной таблице «Челси» идет четвертым – в зоне Лиги чемпионов. «Арсенал» занимает 12-е место.

    Матч начнется в 17:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лондонском «Эмирейтс».

    • «Челси» в течение четырех лет не побеждает на поле «Арсенала».
    • В мае команды встретились в финале Лиги Европы (победа «Челси» со счетом 4:1).
    • В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами.

    Источник: Бомбардир.ру

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