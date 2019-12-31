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Судьи
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Материалы

Арсенал - Челси

29.12.2019, Воскресенье, 17:00 мск Лондон, стадион Эмирейтс Англия. Премьер-лига, 20 тур Арсенал - Челси
Лига Европы (2018/2019)
Квалификация, Финал
29 мая, среда 22:00 Челси 4:1 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
19 января, суббота 20:30 Арсенал 2:0 Челси
2 тур
18 августа, суббота 19:30 Челси 3:2 Арсенал
Международный кубок чемпионов 2018

1 августа, среда 22:00 Арсенал 1:1
(6:5)п		 Челси
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/2 финала
ответный матч		 24 января, среда 23:00 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/2 финала
первый матч		 10 января, среда 23:00 Челси 0:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
22 тур
3 января, среда 22:45 Арсенал 2:2 Челси
5 тур
17 сентября, воскресенье 15:30 Челси 0:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2017

6 августа, воскресенье 16:00 Арсенал 1:1
(4:1)п		 Челси
Товарищеские матчи 2017

22 июля, суббота 14:40 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
Финал
27 мая, суббота 19:30 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 15:30 Челси 3:1 Арсенал
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Арсенал 3:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 19:00 Арсенал 0:1 Челси
6 тур
19 сентября, суббота 14:45 Челси 2:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2015

2 августа, воскресенье 17:00 Арсенал 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Арсенал 0:0 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 17:20 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 16:45 Челси 6:0 Арсенал
17 тур
23 декабря, понедельник 23:59 Арсенал 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Арсенал 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 17:30 Челси 2:1 Арсенал
6 тур
29 сентября, суббота 15:45 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 15:45 Арсенал 0:0 Челси
10 тур
29 октября, суббота 15:45 Челси 3:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Челси
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:4 Челси
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
18 апреля, суббота 20:15 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Арсенал
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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    Рейтинг: +548

    El_Chori 29 декабря 2019, 18:39

    Зачем Фрэнк в три защитника играть начал?? Чтобы тупо "никого не обидеть"??
    Или типа с Мавром прокатило

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