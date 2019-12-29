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  • Агент Сафонов: «Переход Савина в ЦСКА не состоялся из-за третьей стороны – людей из криминального мира»

Агент Сафонов: «Переход Савина в ЦСКА не состоялся из-за третьей стороны – людей из криминального мира»

29 декабря 2019, 10:23
13

Российский агент Алексей Сафонов объяснил, почему не состоялся переход бывшего нападающего Евгения Савина в ЦСКА.

«Первые проблемы начались, когда он играл в Перми. Там сумму стали поднимать с 2,5 до 4 [миллионов евро]. Но ЦСКА уже даже 4 был готов заплатить. По личным условиям вообще проблем не было. В ЦСКА сказали, что будет съемная квартира, машина.

Затем третья сторона сделки попросила еще какие-то деньги (это была небольшая сумма, тысяч 200). Если бы они обратились ко мне — я был бы готов (компенсировать из своих). Но у Гинера уже была такая позиция, что когда ему лично по этому вопросу позвонили, сделка настолько перегрелась, что он психанул.

Гинер сказал: «Мне это не надо». Наверное, это уже какие-то принципиальные моменты. Но потом у Савина личный контракт с «Крыльями» был гораздо больше, чем с ЦСКА.

«Третья сторона» — это люди из криминального мира? Давайте вещи так называть. Я не хочу говорить, кто это, — но да. Причастность полукриминальных элементов к футболу была, есть и будет», – сказал Сафонов.

  • Савин завершил карьеру футболиста в 2015 году.
  • Форвард играл за 13 разных клубов.
  • Сейчас Савин ведет YouTube-канал «Красава», у которого более 846 тысяч подписчиков.

Агент Сафонов: «У Дзюбы в «Спартака» не сложились отношения с Асхабадзе и Карпиным. Они его оттуда выдавливали»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Савин Евгений
Комментарии (13)
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evgevg13
1577609403
как всё загадочно...
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bset
1577609544
Так почему говорить об этом нельзя? Нужно бороться с этим. Сколько игроков потеряли шансы на новый шаг в карьере благодаря этой третьей стороне.
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Hektor 84
1577614667
Так зачем тогда говорить? Начал говорить говори до конца. А так эта новость из серии лишь бы ляпнуть.
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Axe111
1577618779
Пфф Америку открыли прям!!!! Супер новость!!!!!!
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subbotaspartak
1577622369
В нашем государстве такого не может быть! Не может быть, не может быть...
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DOCTOR PENALTY
1577622759
Эта " третья сторона" в Самаре до сих пор рулит, Божовичу не дают нормально работать.
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Давид59
1577623410
Ясен пень. Криминал только там, где деньги.
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Томик
1577629234
Тут всё логично. "Когда я собираюсь заработать деньги на продаже(покупке) игрока - это хорошо. Когда кто-то другой - это криминал." "Стали поднимать сумму" - надо же, как неожиданно. Так не бывает же никогда. "Потом попросили ещё сумму" - неужели? Однозначно - это противозаконно. Сейчас что только не платят, если послушать - "подъёмные", "за лояльность", "агентские", "за то, что уговорили", "за то, что не стали уговаривать не подписывать" и это далеко не все варианты. Обычная ситуация - не договорились.
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Dellleone
1577630946
В России к сожалению криминал есть во всех сферах и на всех уровнях. Рыба гниёт с головы.
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VVM1964
1577649139
Во страху то нагнал )))
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