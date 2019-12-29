Агент Сафонов: «Переход Савина в ЦСКА не состоялся из-за третьей стороны – людей из криминального мира»

Российский агент Алексей Сафонов объяснил, почему не состоялся переход бывшего нападающего Евгения Савина в ЦСКА.

«Первые проблемы начались, когда он играл в Перми. Там сумму стали поднимать с 2,5 до 4 [миллионов евро]. Но ЦСКА уже даже 4 был готов заплатить. По личным условиям вообще проблем не было. В ЦСКА сказали, что будет съемная квартира, машина.

Затем третья сторона сделки попросила еще какие-то деньги (это была небольшая сумма, тысяч 200). Если бы они обратились ко мне — я был бы готов (компенсировать из своих). Но у Гинера уже была такая позиция, что когда ему лично по этому вопросу позвонили, сделка настолько перегрелась, что он психанул.

Гинер сказал: «Мне это не надо». Наверное, это уже какие-то принципиальные моменты. Но потом у Савина личный контракт с «Крыльями» был гораздо больше, чем с ЦСКА.

«Третья сторона» — это люди из криминального мира? Давайте вещи так называть. Я не хочу говорить, кто это, — но да. Причастность полукриминальных элементов к футболу была, есть и будет», – сказал Сафонов.

Савин завершил карьеру футболиста в 2015 году.

Форвард играл за 13 разных клубов.

Сейчас Савин ведет YouTube-канал «Красава», у которого более 846 тысяч подписчиков.

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