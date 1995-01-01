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    Генич: «Иван Игнатьев не согласился бы на трансфер в «Рубин», если бы не Слуцкий»

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин».

    «Думаю, если бы Слуцкий не перешел в «Рубин», вряд ли Игнатьев бы согласился на этот трансфер. Слуцкий умеет работать с молодежью, посмотрите на Мартина Эдегора — он заиграл у Слуцкого в «Витессе», а теперь — один из ведущих игроков «Реал Сосьедада». Поэтому Игнатьева тоже, возможно, ждет перезагрузка в Казани.

    Для своих 20 лет Иван не все сказал в пользу «Краснодара». Есть очень показательный пример того же Комличенко. «Краснодар» хорошо его продал и имеет хороший процент с последующей продажи. У Игнатьева, как я понимаю, такая же история.

    Плюс, если верить СМИ, сумма трансфера достаточно приличная и, думаю, все вложения «Краснодара» в Игнатьева уже полностью окупились», – сказал Генич.

    • По информации журналиста Сергея Егорова, сумма сделки составила 7 миллионов евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
    • Игнатьев забил 17 голов и сделал пять ассистов в 54 матчах в составе «Краснодара».

    Официально: Игнатьев – игрок «Рубина»

    «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»: Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин»

    Источник: «Матч ТВ»

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