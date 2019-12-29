Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Генич: «Иван Игнатьев не согласился бы на трансфер в «Рубин», если бы не Слуцкий»

Генич: «Иван Игнатьев не согласился бы на трансфер в «Рубин», если бы не Слуцкий»

29 декабря 2019, 07:43
2

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин».

«Думаю, если бы Слуцкий не перешел в «Рубин», вряд ли Игнатьев бы согласился на этот трансфер. Слуцкий умеет работать с молодежью, посмотрите на Мартина Эдегора — он заиграл у Слуцкого в «Витессе», а теперь — один из ведущих игроков «Реал Сосьедада». Поэтому Игнатьева тоже, возможно, ждет перезагрузка в Казани.

Для своих 20 лет Иван не все сказал в пользу «Краснодара». Есть очень показательный пример того же Комличенко. «Краснодар» хорошо его продал и имеет хороший процент с последующей продажи. У Игнатьева, как я понимаю, такая же история.

Плюс, если верить СМИ, сумма трансфера достаточно приличная и, думаю, все вложения «Краснодара» в Игнатьева уже полностью окупились», – сказал Генич.

  • По информации журналиста Сергея Егорова, сумма сделки составила 7 миллионов евро.
  • Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
  • Игнатьев забил 17 голов и сделал пять ассистов в 54 матчах в составе «Краснодара».

Официально: Игнатьев – игрок «Рубина»

«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»: Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Игнатьев Иван Слуцкий Леонид Генич Константин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1577609852
Главное, чтобы Рубин не лопнул как мыльный пузырь. А то было такое, что собирали тренера и игроков под мощный проект, а в итоге деньги заканчивались и все.
Ответить
bashnat013
1577675759
Слуцкий ещё попросит и Еременко из Ростова очень подошёл бы рубину
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+