Генич: «Иван Игнатьев не согласился бы на трансфер в «Рубин», если бы не Слуцкий»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал переход нападающего Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин».

«Думаю, если бы Слуцкий не перешел в «Рубин», вряд ли Игнатьев бы согласился на этот трансфер. Слуцкий умеет работать с молодежью, посмотрите на Мартина Эдегора — он заиграл у Слуцкого в «Витессе», а теперь — один из ведущих игроков «Реал Сосьедада». Поэтому Игнатьева тоже, возможно, ждет перезагрузка в Казани.

Для своих 20 лет Иван не все сказал в пользу «Краснодара». Есть очень показательный пример того же Комличенко. «Краснодар» хорошо его продал и имеет хороший процент с последующей продажи. У Игнатьева, как я понимаю, такая же история.

Плюс, если верить СМИ, сумма трансфера достаточно приличная и, думаю, все вложения «Краснодара» в Игнатьева уже полностью окупились», – сказал Генич.

По информации журналиста Сергея Егорова , сумма сделки составила 7 миллионов евро.

, сумма сделки составила 7 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Игнатьев забил 17 голов и сделал пять ассистов в 54 матчах в составе «Краснодара».

Официально: Игнатьев – игрок «Рубина»

«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»: Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин»