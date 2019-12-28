«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»: Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин»

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своем трансфере из «Краснодара» в казанский клуб.

«Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом?» – сказал 20-летний форвард.

«Иван, поедем в Европу вместе! Добро пожаловать в «Рубин», – говорится в конце ролика, опубликованного в официальном твиттере казанцев.

По информации журналиста Сергея Егорова , сумма сделки составила 7 миллионов евро.

, сумма сделки составила 7 миллионов евро. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Игнатьев забил 17 голов и сделал пять ассистов в 54 матчах в составе «Краснодара».