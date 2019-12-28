Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»: Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин»

«Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»: Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин»

28 декабря 2019, 12:20
15

Новичок «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своем трансфере из «Краснодара» в казанский клуб.

«Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом?» – сказал 20-летний форвард.

«Иван, поедем в Европу вместе! Добро пожаловать в «Рубин», – говорится в конце ролика, опубликованного в официальном твиттере казанцев.

  • По информации журналиста Сергея Егорова, сумма сделки составила 7 миллионов евро.
  • Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
  • Игнатьев забил 17 голов и сделал пять ассистов в 54 матчах в составе «Краснодара».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Игнатьев Иван
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mazai-NN
1577526874
Удачи Иван
Ответить
Кузьмич на трибуне
1577527416
Прежде чем Ехать в Европу, нужно определиться, в Какую Европу. Есть чемпионат Швейцарии, есть АПЛ и Бундеслига. И ещё неизвестно, что лучше, аутсайдер АПЛ , чемпион Словении или ФК Краснодар. То что ты не хотел играть в Краснодаре , было понятно. А вот сможешь ли ты играть в другом клубе? Это будет видно уже к маю. Ну удачи.
Ответить
SaveAS
1577528951
Хм...а может, там игроков такого уровня навалом? И просто не одна команда Европы не зовёт
Ответить
Alejandrrro
1577529112
*рукалицо*
Ответить
Бухбух
1577529140
Это, наверно, Слуцкий ему так сказал.
Ответить
УхоГорлоНос
1577529334
Европа нам в этом году показала, где мы находимся
Ответить
Из Твери Леха
1577529428
Ааа, типа Слуцкий это и есть Европа. Принес так сказать частичку себя из Европы...Вот к чему это все...
Ответить
Lester84
1577530333
Зачем ехать в Европу, когда и здесь неплохо кормят?
Ответить
Владислав Vlad
1577538540
Не было бы лимита - ты бы сейчас задницу бы свою рвал, что бы попасть в европейский клуб и зарабатывать больше.
Ответить
Alex Flash
1577545540
Из первой тройки в хвост таблицы - оригинально
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+