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    «Зачем ехать в Европу, если она и так рядом?»: Игнатьев прокомментировал переход в «Рубин»

    Новичок «Рубина» Иван Игнатьев высказался о своем трансфере из «Краснодара» в казанский клуб.

    «Я считаю, что молодые игроки должны ехать играть в Европу. Но зачем ехать в Европу, если она и так рядом?» – сказал 20-летний форвард.

    «Иван, поедем в Европу вместе! Добро пожаловать в «Рубин», – говорится в конце ролика, опубликованного в официальном твиттере казанцев.

    • По информации журналиста Сергея Егорова, сумма сделки составила 7 миллионов евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.
    • Игнатьев забил 17 голов и сделал пять ассистов в 54 матчах в составе «Краснодара».

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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