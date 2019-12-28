Официально: Игнатьев – игрок «Рубина»

«Краснодар» объявил о переходе в «Рубин» нападающего Ивана Игнатьева.

«Все формальности между клубами урегулированы. Трансфер вступает в силу со 2 января 2020 года», – говорится в заявлении клуба.

По информации журналиста Сергея Егорова, казанский клуб заплатил за форварда 7 миллионов евро.

Контракт между сторонами, как сообщал «Чемпионат», рассчитан до лета 2024 года.