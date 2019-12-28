Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Официально: Игнатьев – игрок «Рубина»

28 декабря 2019, 11:12
12

«Краснодар» объявил о переходе в «Рубин» нападающего Ивана Игнатьева.

«Все формальности между клубами урегулированы. Трансфер вступает в силу со 2 января 2020 года», – говорится в заявлении клуба.

По информации журналиста Сергея Егорова, казанский клуб заплатил за форварда 7 миллионов евро.

Контракт между сторонами, как сообщал «Чемпионат», рассчитан до лета 2024 года.

  • 20-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
  • За основу южан он дебютировал в июле 2017 года.
  • В его активе 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boeung777
1577521398
Как бы опять эта сделка не оказалась мутным транзитом.
Ответить
geroin161
1577521920
Лучше бы в Ростов перешёл
Ответить
MaxRnD
1577526780
Удачи парню, но если вдруг в Рубине не пойдёт, то ждём к Валере ))
Ответить
Кузьмич на трибуне
1577527061
Подождём до закоытия зимнего трансферного окна, а то может оказаться ,что Иван скоро станет игроком другого клуба
Ответить
Рубинище
1577527341
Добро пожаловать. нап нам как воздух нужен.
Ответить
Tsigan
1577537232
7 лямов, думаю неплохие деньги тем более что школа Краснодара именно на это и рассчитана.
Ответить
portero
1577550472
надеемся Слуцкий его воспитает. а то слабовато парень играет.
Ответить
Hektor 84
1577561580
Через неделю продадут в зенит за 50000 рублей
Ответить
Кузьмич на трибуне
1577601976
Будем надеяться , что Игнатьев не повторит подвигов Сычева и И.Денисова.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+