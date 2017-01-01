Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Официально: Игнатьев – игрок «Рубина»

    «Краснодар» объявил о переходе в «Рубин» нападающего Ивана Игнатьева.

    «Все формальности между клубами урегулированы. Трансфер вступает в силу со 2 января 2020 года», – говорится в заявлении клуба.

    По информации журналиста Сергея Егорова, казанский клуб заплатил за форварда 7 миллионов евро.

    Контракт между сторонами, как сообщал «Чемпионат», рассчитан до лета 2024 года.

    • 20-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • За основу южан он дебютировал в июле 2017 года.
    • В его активе 54 матча, 17 голов и пять ассистов.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:12
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1092

      Кузьмич на трибуне 2 минуты назад

      Подождём до закоытия зимнего трансферного окна, а то может оказаться ,что Иван скоро станет игроком другого клуба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35731

      MaxRnD 7 минут назад

      Удачи парню, но если вдруг в Рубине не пойдёт, то ждём к Валере ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1189

      geroin161 1 час назад

      Лучше бы в Ростов перешёл

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1266

      Boeung777 1 час назад

      Как бы опять эта сделка не оказалась мутным транзитом.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74908
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru