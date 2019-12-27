«Чемпионат»: «Рубин» предложил Игнатьеву контракт на 4,5 года

По информации «Чемпионата», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев может перейти в «Рубин» за 7 миллионов евро, которые будут выплачены в рассрочку.

Казанский клуб предложил ему контракт на 4,5 года.

Ранее бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Рубина».

Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.

В этом сезоне футболист сыграл в 19 матчах и забил пять голов.

«Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева