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  • «Чемпионат»: «Рубин» предложил Игнатьеву контракт на 4,5 года

«Чемпионат»: «Рубин» предложил Игнатьеву контракт на 4,5 года

27 декабря 2019, 16:30
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По информации «Чемпионата», нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев может перейти в «Рубин» за 7 миллионов евро, которые будут выплачены в рассрочку.

Казанский клуб предложил ему контракт на 4,5 года.

Ранее бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что Игнатьев в ближайшее время станет игроком «Рубина».

  • Контракт игрока с «Краснодаром» действует до лета 2022 года.
  • В этом сезоне футболист сыграл в 19 матчах и забил пять голов.

«Чемпионат»: «Краснодар» намерен продать Игнатьева

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (1)
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sined1951
1577468786
Жалуются, что денег мало, а игроков покупают и перепродают в Зенит.
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