Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ. Он опережает Виллаш-Боаша и Спаллетти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером в истории петербургского клуба по количеству набранных очков в матчах чемпионата России.
Под руководством Семака сине-бело-голубые провели 50 матчей в РПЛ, набирая в среднем 2,18 очка за игру. Это лучший результат в истории «Зенита».
Вторым по этому показателю идет Андре Виллаш-Боаш, третьим – Лучано Спаллетти.
Статистика тренеров «Зенита» в высшем дивизионе чемпионата России:
1. Сергей Семак — 2,18 очка в среднем за матч
2. Андре Виллаш-Боаш — 2,14
3. Лучано Спаллетти — 2,08
4. Мирча Луческу — 2,03
5-7. Роберто Манчини — 1,76
5-7. Юрий Морозов — 1,76
5-7. Властимил Петржела — 1,76
8. Дик Адвокат — 1,74
9. Анатолий Давыдов — 1,56
10. Анатолий Бышовец — 1,50
11. Владимир Боровичка — 1,33
12-13. Павел Садырин — 1,26
12-13. Вячеслав Мельников — 1,26
14. Михаил Бирюков — 0,88
15. Борис Рапопорт — 0,44.