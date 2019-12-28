Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ. Он опережает Виллаш-Боаша и Спаллетти

Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ. Он опережает Виллаш-Боаша и Спаллетти

28 декабря 2019, 18:49
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером в истории петербургского клуба по количеству набранных очков в матчах чемпионата России.

Под руководством Семака сине-бело-голубые провели 50 матчей в РПЛ, набирая в среднем 2,18 очка за игру. Это лучший результат в истории «Зенита».

Вторым по этому показателю идет Андре Виллаш-Боаш, третьим – Лучано Спаллетти.

Статистика тренеров «Зенита» в высшем дивизионе чемпионата России:

1. Сергей Семак — 2,18 очка в среднем за матч
2. Андре Виллаш-Боаш — 2,14
3. Лучано Спаллетти — 2,08
4. Мирча Луческу — 2,03
5-7. Роберто Манчини — 1,76
5-7. Юрий Морозов — 1,76
5-7. Властимил Петржела — 1,76
8. Дик Адвокат — 1,74
9. Анатолий Давыдов — 1,56
10. Анатолий Бышовец — 1,50
11. Владимир Боровичка — 1,33
12-13. Павел Садырин — 1,26
12-13. Вячеслав Мельников — 1,26
14. Михаил Бирюков — 0,88
15. Борис Рапопорт — 0,44.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спаллетти Лучано Виллаш-Боаш Андре Семак Сергей
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mariner
1577552272
Не считаю, что это какая-то особенная сила Семака. Просто уровень РПЛ к сожалению в последние годы сильно просел, о чём свидетельствует выступление наших команд в еврокубках в этом году и потеря 6-го места в табл. коэфф. УЕФА.
Ответить
serhio80
1577567448
Егоров, Дюков, Миллер, сочи, оренбург... Этих то чего забыли? Они тоже очки Зениту набирали)
Ответить
serppion
1577578392
Сборная по боксу собирается на выездной турнир. Все на месте, нет только самого легкого "мухача". Ждут. Появляется мухач весь в кровоподтеках, нос свернут, правая рука опухшая, левую ногу волочит. - Что случилось? - Прихожу вчера домой, а с моей бабой здоровяк лежит. Я ему сразу прямой левой, потом двоечку. Ныряю, ухожу, и еще двоечку. Короче, уделал бугая. - По твоему виду не скажешь... - Причем здесь вид?! По очкам я выиграл за явным преимуществом. Если бы Зеня не обгадился в Европе, тогда и очками можно было бы гордиться. А так выходит, он молодец среди овец.
Ответить
paracetamol
1577590398
Состав укрепили и стабилизировали, есть нормальная конкуренция за места. Чего удивляться? Проблема - еврокубки.
Ответить
BAIv
1577591370
Зато в ЕК никакой.
Ответить
erofey83
1577597137
Очень Люблю Семака, но состав Зенита,на три головы ваше чем у остальных, ему просто нет конкурентов в России... А когда тренировали Адвокат, Спаллетти, с натягом Виллаш-Боаш, была супер конкуренция в чемпионате, никто не мог угадать чемпиона. Вот и вся заслуга!
Ответить
Рубинище
1577602602
все конкуренты имеют проблемы с составом, поэтому Зенит наверху. Семак окончательно убедил в своей тренерской слабости, незрелости. после лч с ним всё понятно.
Ответить
Zenit2312
1577607366
В ж..у этот рейтинг! Результат выступления в еврокубках должен быть показателем!
Ответить
Вомбат
1577654015
Да не Семак - лучший тренер, чем Спалетти и Боаш, а просто соперники Зенита сильно деградировали с тех времен. Даже сильнее, чем под руководством Луческу, Манчини и самого Семака деградировал Зенит.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+