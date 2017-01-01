Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ. Он опережает Виллаш-Боаша и Спаллетти

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером в истории петербургского клуба по количеству набранных очков в матчах чемпионата России.

    Под руководством Семака сине-бело-голубые провели 50 матчей в РПЛ, набирая в среднем 2,18 очка за игру. Это лучший результат в истории «Зенита».

    Вторым по этому показателю идет Андре Виллаш-Боаш, третьим – Лучано Спаллетти.

    Статистика тренеров «Зенита» в высшем дивизионе чемпионата России:

    1. Сергей Семак — 2,18 очка в среднем за матч
    2. Андре Виллаш-Боаш — 2,14
    3. Лучано Спаллетти — 2,08
    4. Мирча Луческу — 2,03
    5-7. Роберто Манчини — 1,76
    5-7. Юрий Морозов — 1,76
    5-7. Властимил Петржела — 1,76
    8. Дик Адвокат — 1,74
    9. Анатолий Давыдов — 1,56
    10. Анатолий Бышовец — 1,50
    11. Владимир Боровичка — 1,33
    12-13. Павел Садырин — 1,26
    12-13. Вячеслав Мельников — 1,26
    14. Михаил Бирюков — 0,88
    15. Борис Рапопорт — 0,44.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:49
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +887

      Mariner 37 минут назад

      Не считаю, что это какая-то особенная сила Семака. Просто уровень РПЛ к сожалению в последние годы сильно просел, о чём свидетельствует выступление наших команд в еврокубках в этом году и потеря 6-го места в табл. коэфф. УЕФА.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Питерский князь 1 час назад

      А где Адкокаат?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22426

      gol_kak_sokol > Питерский князь 1 час назад

      № 8

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2

      Питерский князь > gol_kak_sokol 1 час назад

      Все, уже не вижу.
      :)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74908
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru