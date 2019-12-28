Семак – лучший тренер «Зенита» по набранным очкам в РПЛ. Он опережает Виллаш-Боаша и Спаллетти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером в истории петербургского клуба по количеству набранных очков в матчах чемпионата России.

Под руководством Семака сине-бело-голубые провели 50 матчей в РПЛ, набирая в среднем 2,18 очка за игру. Это лучший результат в истории «Зенита».

Вторым по этому показателю идет Андре Виллаш-Боаш, третьим – Лучано Спаллетти.

Статистика тренеров «Зенита» в высшем дивизионе чемпионата России:

1. Сергей Семак — 2,18 очка в среднем за матч

2. Андре Виллаш-Боаш — 2,14

3. Лучано Спаллетти — 2,08

4. Мирча Луческу — 2,03

5-7. Роберто Манчини — 1,76

5-7. Юрий Морозов — 1,76

5-7. Властимил Петржела — 1,76

8. Дик Адвокат — 1,74

9. Анатолий Давыдов — 1,56

10. Анатолий Бышовец — 1,50

11. Владимир Боровичка — 1,33

12-13. Павел Садырин — 1,26

12-13. Вячеслав Мельников — 1,26

14. Михаил Бирюков — 0,88

15. Борис Рапопорт — 0,44.