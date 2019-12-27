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    Игроки «Спартака» при содействии фонда Реброва вручили подарки детям из интерната в Смоленской области

    Футболисты «Спартака» поучаствовали в благотворительной акции. Они вручили подарки воспитанникам школы-интерната в деревне Черныш, что в Смоленской области.

    «Перед Новым годом игроки «Спартака» приобрели подарки для учащихся школы-интерната в деревне Черныш Смоленской области. Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и другие красно-белые исполнили мечты, о которых дети рассказали в своих письмах

    Организаторами акции стали благотворительный фонд голкипера Артeма Реброва «Своими глазами» и благотворительный фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ»

    Ребров выступил в роли Деда Мороза и отправился за 420 километров от Москвы, чтобы лично вручить подарки от команды», – сообщает пресс-служба «Спартака».

    • Фонд Реброва проводил новогоднюю благотворительную акцию и в 2018 году.
    • Вратарь в текущем сезоне РПЛ провел один матч.
    • «Спартак» в таблице идет десятым.

    Источник: твиттер «Спартака»

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