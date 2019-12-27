Игроки «Спартака» при содействии фонда Реброва вручили подарки детям из интерната в Смоленской области

Футболисты «Спартака» поучаствовали в благотворительной акции. Они вручили подарки воспитанникам школы-интерната в деревне Черныш, что в Смоленской области.

«Перед Новым годом игроки «Спартака» приобрели подарки для учащихся школы-интерната в деревне Черныш Смоленской области. Георгий Джикия, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев и другие красно-белые исполнили мечты, о которых дети рассказали в своих письмах

Организаторами акции стали благотворительный фонд голкипера Артeма Реброва «Своими глазами» и благотворительный фонд «СПАРТАК — ДЕТЯМ»

Ребров выступил в роли Деда Мороза и отправился за 420 километров от Москвы, чтобы лично вручить подарки от команды», – сообщает пресс-служба «Спартака».

Фонд Реброва проводил новогоднюю благотворительную акцию и в 2018 году.

Вратарь в текущем сезоне РПЛ провел один матч.

«Спартак» в таблице идет десятым.