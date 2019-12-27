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  • «Зенит» предоставил адвоката фанату Данилову, осужденному за драку с омоновцем

«Зенит» предоставил адвоката фанату Данилову, осужденному за драку с омоновцем

27 декабря 2019, 16:55
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«Зенит» оказывает юридическую помощь болельщику питерского клуба Артуру Данилову, в ноябре осужденному за драку с сотрудником ОМОНа, сообщает объединение «Ландскрона».

«ФК «Зенит» предоставил опытного адвоката Артуру Данилову, а апелляционная комиссия назначила новое слушание в городском суде Санкт-Петербурга. Заседание будет проходить 14 января в 10:30 утра», – говорится в группе «Ландскроны» во «ВКонтакте».

  • Данилов приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти.
  • Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.
  • Летняя драка на «Газпром-Арене» во время матча с «Краснодаром» (1:1) случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.

Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

Источник: сообщество «Ландскроны» во «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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RotBerg
1577457207
Поэтому тоже в Питере никогда не увидишь выкинутые шарфики на поле
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CF4
1577462466
Пока питерские враги страной руководят, все жопу лижут Зениту. Ничего братцы, 1937 ещё наступит.
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Vizual
1577469307
А Бомжи Мясным юр помощь оказали?:)))))
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paracetamol
1577473173
Вообще, там омон виноват был. Вышли парни покурить, а на них набросились.
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kazak1975
1577475463
Достойно и правильно.
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