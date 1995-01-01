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    «Зенит» предоставил адвоката фанату Данилову, осужденному за драку с омоновцем

    «Зенит» оказывает юридическую помощь болельщику питерского клуба Артуру Данилову, в ноябре осужденному за драку с сотрудником ОМОНа, сообщает объединение «Ландскрона».

    «ФК «Зенит» предоставил опытного адвоката Артуру Данилову, а апелляционная комиссия назначила новое слушание в городском суде Санкт-Петербурга. Заседание будет проходить 14 января в 10:30 утра», – говорится в группе «Ландскроны» во «ВКонтакте».

    • Данилов приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти.
    • Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.
    • Летняя драка на «Газпром-Арене» во время матча с «Краснодаром» (1:1) случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.

    Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

    Источник: сообщество «Ландскроны» во «ВКонтакте»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3474

      RotBerg 48 минут назад

      Поэтому тоже в Питере никогда не увидишь выкинутые шарфики на поле

      0
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      Рейтинг: +1471

      Бомбардиръ 1 час назад

      Адвокат Дьянилова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16141

      DVOK68 1 час назад

      Фанаты не преступники.

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