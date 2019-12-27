«Зенит» предоставил адвоката фанату Данилову, осужденному за драку с омоновцем

«Зенит» оказывает юридическую помощь болельщику питерского клуба Артуру Данилову, в ноябре осужденному за драку с сотрудником ОМОНа, сообщает объединение «Ландскрона».

«ФК «Зенит» предоставил опытного адвоката Артуру Данилову, а апелляционная комиссия назначила новое слушание в городском суде Санкт-Петербурга. Заседание будет проходить 14 января в 10:30 утра», – говорится в группе «Ландскроны» во «ВКонтакте».

Данилов приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти.

Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.

Летняя драка на «Газпром-Арене» во время матча с «Краснодаром» (1:1) случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.

Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона