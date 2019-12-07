Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

Летом в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» (1:1) случилась драка между болельщиками и ОМОНом. По сведениям правоохранительных органов, в результате нее удар по ноге получил сотрудник полиции.
Суд признал виновным в применении насилия к представителю власти фаната Артура Данилова. Его наказали 20-ю месяцами пребывания в колонии-поселении.
Вчера, 6-го декабря, семья Данилова пришла на матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (4:0). Она демонстрировала баннеры «Свободу Артуру Данилова» и «Мой сын не преступник». Как пишет телеграм-канал «Мог сидеть дома», спустя пять минут после показа плакатов Даниловых вывели с «Газпром Арены».
- Летняя драка в Санкт-Петербурге случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.
- Один из омоновцев в той драке получил травму глаза.
- Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020.
Источник: телеграм-канал «Мог дома сидеть»
Канал информационного характера. Аудитория - более 11-и тысяч подписчиков.