Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

Летом в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» (1:1) случилась драка между болельщиками и ОМОНом. По сведениям правоохранительных органов, в результате нее удар по ноге получил сотрудник полиции.

Суд признал виновным в применении насилия к представителю власти фаната Артура Данилова. Его наказали 20-ю месяцами пребывания в колонии-поселении.

Вчера, 6-го декабря, семья Данилова пришла на матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (4:0). Она демонстрировала баннеры «Свободу Артуру Данилова» и «Мой сын не преступник». Как пишет телеграм-канал «Мог сидеть дома», спустя пять минут после показа плакатов Даниловых вывели с «Газпром Арены».