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  • Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

7 декабря 2019, 12:41
15

Летом в перерыве матча «Зенит»«Краснодар» (1:1) случилась драка между болельщиками и ОМОНом. По сведениям правоохранительных органов, в результате нее удар по ноге получил сотрудник полиции.

Суд признал виновным в применении насилия к представителю власти фаната Артура Данилова. Его наказали 20-ю месяцами пребывания в колонии-поселении.

Вчера, 6-го декабря, семья Данилова пришла на матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (4:0). Она демонстрировала баннеры «Свободу Артуру Данилова» и «Мой сын не преступник». Как пишет телеграм-канал «Мог сидеть дома», спустя пять минут после показа плакатов Даниловых вывели с «Газпром Арены».

  • Летняя драка в Санкт-Петербурге случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.
  • Один из омоновцев в той драке получил травму глаза.
  • Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020.

Источник: телеграм-канал «Мог дома сидеть»

Канал информационного характера. Аудитория - более 11-и тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (15)
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яцык
1575711892
вообще то 3-0
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neveldomha
1575713203
Народ попутал футбольный стадион с судебной инстанцией. Правильная реакция. Идите в суд.
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GoldPlayFIFARus9
1575714086
Их услышали, клуб сделал официальное заявление, и готов оказать юридическую поддержку - молодцы!
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aleksandr1969
1575716112
А вот в Америке получил бы пулю в лоб. Ну зачем провоцировать полицию? Как не крути, но только они стоят на страже стабильности в нашем обществе. Правда есть такая служба ГИБДД вот их полномочия я бы подрезал.
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ilichkadr
1575719567
«Свободу Артуру ДаниловА» Бомбардир и читать не умеет по-русски?
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BAIv
1575722152
А фанаты Зенита за свиней жопу напрягают, когда своего чувака уже на зону отправили, но им команды не было дано, пешки даже не знают кто им указы отдает.
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APchelov
1575724824
Ну так в чём проблема? Спасибо сказать надо. Не попросили бы со стадиона, никто бы и не заметил их баннеров. А так вся страна в курсе
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Дедуктор
1575725172
А зачем выводили этих имяреков? Пусть бы сидели. Пущай к футболу приобщаются. Хучь, таким дурацким, но способом.
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ZENIT*****
1575739732
ДАААА! НЕТ СЛОВ,ОДНИ БУКВЫ::(((
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