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    Семья осужденного за удар омоновца Данилова пришла на матч «Зенит» – «Динамо» с баннерами. Ее вывели со стадиона

    Летом в перерыве матча «Зенит»«Краснодар» (1:1) случилась драка между болельщиками и ОМОНом. По сведениям правоохранительных органов, в результате нее удар по ноге получил сотрудник полиции.

    Суд признал виновным в применении насилия к представителю власти фаната Артура Данилова. Его наказали 20-ю месяцами пребывания в колонии-поселении.

    Вчера, 6-го декабря, семья Данилова пришла на матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (4:0). Она демонстрировала баннеры «Свободу Артуру Данилова» и «Мой сын не преступник». Как пишет телеграм-канал «Мог сидеть дома», спустя пять минут после показа плакатов Даниловых вывели с «Газпром Арены».

    • Летняя драка в Санкт-Петербурге случилась из-за недостаточных размеров пространства, выделенного для курения.
    • Один из омоновцев в той драке получил травму глаза.
    • Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020.

    Источник: телеграм-канал «Мог дома сидеть»

    Канал информационного характера. Аудитория - более 11-и тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5634

      ilichkadr 4 минуты назад

      «Свободу Артуру ДаниловА» Бомбардир и читать не умеет по-русски?

      0
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      Рейтинг: +100

      aleksandr1969 1 час назад

      А вот в Америке получил бы пулю в лоб. Ну зачем провоцировать полицию? Как не крути, но только они стоят на страже стабильности в нашем обществе. Правда есть такая служба ГИБДД вот их полномочия я бы подрезал.

      1
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      Рейтинг: +5634

      ilichkadr > aleksandr1969 2 минуты назад

      Вот потому что знает, что не получит пулю в лоб поэтому и вылез с плакатом на стадион. Провокатор хренов..........

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      Рейтинг: +4600

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Их услышали, клуб сделал официальное заявление, и готов оказать юридическую поддержку - молодцы!

      0
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      Рейтинг: +1828

      neveldomha 1 час назад

      Народ попутал футбольный стадион с судебной инстанцией. Правильная реакция. Идите в суд.

      1
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      Рейтинг: -19

      яцык 2 часа назад

      вообще то 3-0

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