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  • 15-летний форвард «Чертаново» Пиняев снова поедет на стажировку в «МЮ»

15-летний форвард «Чертаново» Пиняев снова поедет на стажировку в «МЮ»

26 декабря 2019, 18:18

Директор школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что нападающий Сергей Пиняев в январе 2020 года отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

«Да, Пиняев поедет. В самое ближайшее время. В январе. Сейчас идут последние оформления документов. Пробудет он там две недели. Больше нам нельзя находиться в Англии.
Сможет ли кто-то из других ребят в ближайшее время отправиться в заграничную стажировку? Пока нет», – рассказал Ларин.

  • Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
  • Второй раз юноша отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
  • Сообщалось, что английский клуб хочет забронировать игрока на четыре года.

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Чертаново Манчестер Юнайтед
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