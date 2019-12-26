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    15-летний форвард «Чертаново» Пиняев снова поедет на стажировку в «МЮ»

    Директор школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что нападающий Сергей Пиняев в январе 2020 года отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед».

    «Да, Пиняев поедет. В самое ближайшее время. В январе. Сейчас идут последние оформления документов. Пробудет он там две недели. Больше нам нельзя находиться в Англии.
    Сможет ли кто-то из других ребят в ближайшее время отправиться в заграничную стажировку? Пока нет», – рассказал Ларин.

    • Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
    • Второй раз юноша отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
    • Сообщалось, что английский клуб хочет забронировать игрока на четыре года.

    Пиняев: «Сульшер сказал, что через два года буду играть на месте Лингарда»


    Источник: Sport24

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