Пиняев: «Сульшер сказал, что через два года буду играть на месте Лингарда»

Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев признался, что во время его стажировки в «Манчестер Юнайтед» к нему подходил главный тренер основной команды – Уле-Гуннар Сульшер.

«В принципе, они все очень дружелюбные. Погба во время тренировки проходит и хлопает по плечу. Сульшер подколол, сказав: «Через два года ты будешь играть на месте Лингарда». Конечно, поеду, если еще раз пригласят.

В «МЮ» стараются как можно больше меня нагрузить, чтобы определить мой настоящий уровень. Их тренеры не запрещают брать игру на себя. Если в России все только на результат, то здесь тебя не станут ругать за потерю мяча при попытке обыграть», – рассказал Пиняев в интервью Евгению Савину.