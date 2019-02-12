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    Пиняев: «Сульшер сказал, что через два года буду играть на месте Лингарда»

    Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев признался, что во время его стажировки в «Манчестер Юнайтед» к нему подходил главный тренер основной команды – Уле-Гуннар Сульшер.

    «В принципе, они все очень дружелюбные. Погба во время тренировки проходит и хлопает по плечу. Сульшер подколол, сказав: «Через два года ты будешь играть на месте Лингарда». Конечно, поеду, если еще раз пригласят.

    В «МЮ» стараются как можно больше меня нагрузить, чтобы определить мой настоящий уровень. Их тренеры не запрещают брать игру на себя. Если в России все только на результат, то здесь тебя не станут ругать за потерю мяча при попытке обыграть», – рассказал Пиняев в интервью Евгению Савину.

    • Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
    • Второй раз юноша отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
    • Ранее появилась информация, что английский клуб хочет забронировать 14-летнего игрока на 4 года

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

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    12.02.2019 08:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 февраля 2019, 17:42

      Дай Бог!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 12:27

      Англичане знают что делают ,их нацеленность на хорошего игрока понятна.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2019, 12:25

      Неслабо замотивировал Уле Серёгу!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 12 февраля 2019, 10:43

      В Англии вроде как легионеры должны быть игроками национальных сборных, нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > Иванов Иван Иванович 12 февраля 2019, 13:23

      в 2010 году все клубы обязали, во-первых, вносить в заявку максимум 25 человек старше 21 года, а во-вторых, в их числе должно быть сразу 8 "доморощенных" футболистов. Под этим термином подразумеваются игроки, которые до наступления 21 года в течении трех сезонов числились в любых английских или валлийских клубах. При этом "доморощенными" могут быть и не британцы – например, таковыми считаются Эктор Бельерин и Сеск Фабрегас.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 февраля 2019, 09:53

      это моральная проверка.... цель... главное стремись к ней,не сбавляя обороты.. а мысли вроде, "это все у меня в кармане,можно чуть расслабиться " гони розгами

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 февраля 2019, 09:21

      Не забудь предъявить ему и Лингарду через эти два года. Ну, если они сами или любой из них ещё будут в МЮ.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 февраля 2019, 09:15

      Ну всякое бывало. Но чтобы русский игрок стартанул с МЮ... Это будет нечто. Надо все в голове в кучу собрать и пахать, пахать и пахать. Считай, уже трудоустроен. Осталось до 18 лет привести себя к нужному уровню.

      9
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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 12 февраля 2019, 09:21

      Сильно пахать нельзя,сердечно-сосудистая система в этом возрасте ещё не сформировалась полностью.

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset > александр п 12 февраля 2019, 10:52

      Само собой, тренеры и физиотерапевты разберутся. Я имею ввиду, что нужно делать все от себя зависящее, а не сложить руки, считая, что карьера уже удалась. Уж сколько примеров, как талантливые игроки переставали работать над собой и затухали. А менее талантливые работали и достигали высот.

      2
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > bset 12 февраля 2019, 12:25

      Уже было, в МЮ сильно играл наш "Восточный экспресс", сэр Алекс ему доверял.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > DOCTOR PENALTY 12 февраля 2019, 12:42

      Но ему не повезло,Бэкхэм вытеснил из состава.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 12 февраля 2019, 12:48

      Наши физиотерапевты ,думаю не хрена не знают.Ему по хорошему на Западе тренироваться нужно.

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      Рейтинг: +24996

      bset > DOCTOR PENALTY 12 февраля 2019, 12:51

      Ну все-таки он начинал карьеру в СССР. А тут парень "рискует" сразу с МЮ начать.

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      bset > александр п 12 февраля 2019, 12:51

      Скорее наоборот - уход Канчельскиса позволил Бэкхэму заграть. Дэвид по арендам на тот момент катался в четвертом дивизионе.

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      Рейтинг: +24996

      bset > александр п 12 февраля 2019, 12:54

      Это да. Остается, правда, надеяться, что Чертаново - это не типичные наши специалисты. Но посмотрел я интервью руководства, есть определенные финансовые проблемы. Тот же Спартак за их игроков заплатил намного раньше, чем они фактически перешли в команду. Как мне кажется, либо они не выйдут в РПЛ и загнутся потихоньку, либо выйдут в РПЛ, а там обанкротятся. В общем, есть подозрение, что до 18-летия Пиняева клуб не доживет. И это будет очень грустно, потому что в этом клубе просматривается будущее для нашего футбола. А если его не поддержат, никакого будущего у нашего футбола не будет. Только у бизнесменов типа Галицкого, готовых вкладывать большие суммы.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 12 февраля 2019, 12:55

      Да нет,стал бы Канчельскис добровольно из МЮ в Фиорентину переходить.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > bset 12 февраля 2019, 13:00

      Тут сложность в том ,что инвестировать в юные дарования не позволяет законодательная база.Игрок до 18 лет не имеет права заключать полноценный контракт.

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      Рейтинг: +7878

      Томик > александр п 12 февраля 2019, 16:00

      Не повезло ему с агентом, желающим очень хорошо на нём заработать при продлении контракта. Поэтому и пришлось уйти. А потом уже Бекс заиграл. Да и ушёл он в Эвертон, кстати.

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