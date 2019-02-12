Пиняев: «Сульшер сказал, что через два года буду играть на месте Лингарда»

Дай Бог!
Форвард «Чертаново» Сергей Пиняев признался, что во время его стажировки в «Манчестер Юнайтед» к нему подходил главный тренер основной команды – Уле-Гуннар Сульшер.
«В принципе, они все очень дружелюбные. Погба во время тренировки проходит и хлопает по плечу. Сульшер подколол, сказав: «Через два года ты будешь играть на месте Лингарда». Конечно, поеду, если еще раз пригласят.
В «МЮ» стараются как можно больше меня нагрузить, чтобы определить мой настоящий уровень. Их тренеры не запрещают брать игру на себя. Если в России все только на результат, то здесь тебя не станут ругать за потерю мяча при попытке обыграть», – рассказал Пиняев в интервью Евгению Савину.
- Весной 2018 года Пиняев, находясь на стажировке в академии «МЮ», смог забить пять мячей в товарищеском матче с итальянским «Бари».
- Второй раз юноша отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
- Ранее появилась информация, что английский клуб хочет забронировать 14-летнего игрока на 4 года