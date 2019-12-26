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  • Радимов: «Когда «Зенит» побеждает, соперники начинают ныть. А кто просит «Спартак» драться между собой прямо на поле?»

Радимов: «Когда «Зенит» побеждает, соперники начинают ныть. А кто просит «Спартак» драться между собой прямо на поле?»

26 декабря 2019, 12:58
25

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конкуренции в российском чемпионате.

«Когда «Зенит» побеждает в России, соперники начинают ныть: «Слабый ЦСКА, слабый «Спартак»…». А кто просит «Спартак» такое творить и между собой драться прямо на поле? Я в хороших отношениях с Женей Кафельниковым — он перестал ходить на стадион, потому что ему не нравится то, что происходит.

Так вы сначала в своем королевстве определитесь, а я только за, чтобы «Спартак» был сильным. Чемпионат от этого выиграет, интереснее будет», – сказал Радимов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (25)
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inzek
1577354486
не дождался праздников...раньше забухал
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Боцман59rus
1577357105
Тот же,кто и тебя махать граблями на тренировках,пиз9абол пропитый
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VVM1964
1577357594
Есть у нас такой неадекватный болельщик , как Кафельников и судя по поговорке - " скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты " , Радимов того же поля ягода .
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SEREGA 64
1577358976
РАДИМОВ ЭТО ШЛЮХА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ОНА СВОЙ КУСОК ОТРАБАТЫВАЕТ
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piligrim1986
1577359814
ой, давай не будем говорить о нытье, а? еще все помнят нытье вашего цыгана и баннер "В питере ныть..."
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vka1970
1577363535
Радимову стоит заткнуться особенно после тех денег , что вылились на клуб после Газпрома.С такими бабками и не построить команду европейской мечты может только Газпром.
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Томик
1577364675
Зенит на первом месте идёт в этом чемпионате, но тем не менее Семак наныл даже на наказание. Что будет, если...(не если, а когда) они спустятся место на пятое - седьмое? Даже фантазировать не надо - мы этот вселенский плач наблюдали пару сезонов назад.
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Axe111
1577370382
Слышишь, убери этот газпром с клуба,ныть будешь каждый день!!!!!!!!
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Волька
1577372656
Неудачник опять вылез.Захлопни помойку,немытый
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CF4
1577374397
Мля. Когда этому гавну питерскому сломают **....ло.
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