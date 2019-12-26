Радимов: «Когда «Зенит» побеждает, соперники начинают ныть. А кто просит «Спартак» драться между собой прямо на поле?»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конкуренции в российском чемпионате.

«Когда «Зенит» побеждает в России, соперники начинают ныть: «Слабый ЦСКА, слабый «Спартак»…». А кто просит «Спартак» такое творить и между собой драться прямо на поле? Я в хороших отношениях с Женей Кафельниковым — он перестал ходить на стадион, потому что ему не нравится то, что происходит.

Так вы сначала в своем королевстве определитесь, а я только за, чтобы «Спартак» был сильным. Чемпионат от этого выиграет, интереснее будет», – сказал Радимов.