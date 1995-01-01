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    Радимов: «Когда «Зенит» побеждает, соперники начинают ныть. А кто просит «Спартак» драться между собой прямо на поле?»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о конкуренции в российском чемпионате.

    «Когда «Зенит» побеждает в России, соперники начинают ныть: «Слабый ЦСКА, слабый «Спартак»…». А кто просит «Спартак» такое творить и между собой драться прямо на поле? Я в хороших отношениях с Женей Кафельниковым — он перестал ходить на стадион, потому что ему не нравится то, что происходит.

    Так вы сначала в своем королевстве определитесь, а я только за, чтобы «Спартак» был сильным. Чемпионат от этого выиграет, интереснее будет», – сказал Радимов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии11
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      Рейтинг: +479

      SEREGA 64 1 минуту назад

      РАДИМОВ ЭТО ШЛЮХА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ОНА СВОЙ КУСОК ОТРАБАТЫВАЕТ

      0
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      Рейтинг: +20304

      VVM1964 24 минуты назад

      Есть у нас такой неадекватный болельщик , как Кафельников и судя по поговорке - " скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты " , Радимов того же поля ягода .

      1
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      Рейтинг: +17851

      Боцман59rus 32 минуты назад

      Тот же,кто и тебя махать граблями на тренировках,пиз9абол пропитый

      1
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      Рейтинг: +2364

      Alekxei Z. 32 минуты назад

      Спартак нестабилен , кто спорит ? Меняем тренеров ищем , ошибаемся.
      А сколько вы после Спалетти поменяли , сколько денег вбухали ?
      Ты же , дешёвая твоя душа , не будешь на работадателей наезжать , а за Спартак глядишь и премицу дадут.
      Какой у нас уровень показали Еврокубки, ниже плинтуса. Зенит лучший из худших. Да это так. Играет он так же ху...во , смотреть не на что .
      Так и скажи об этом . Нет надо пройтись по коням и Спартаку.
      Дешёвый ты малый...

      3
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      Рейтинг: -35

      Аденн 36 минут назад

      Потому что в Спартаке мужики, а не бабы как в прокаженном бЗените.

      1
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      Рейтинг: +2224

      raritet > Аденн 8 секунд назад

      А как ты узнал. А я и не догадывался. Если бы не ты, так и жил бы в неведении ....

      0
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      Рейтинг: +18

      Питерский князь 1 час назад

      Мясные обиженные.
      Кто понял, с ними ручкаться нельзя, это вошь.

      2
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      Рейтинг: +869

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Вы напечатайте его интервью полностью, а то радимов у вас каким - то круглым дураком выглядит. А может он и на самом деле такой.

      1
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      Рейтинг: +3447

      Дядя Серёжа 1 час назад

      А тебя на Спартак зачем снесло?
      Радеешь за Зенит? Радей.
      А Кафельникову спец ложи не хватает, может ему отдельный стадион?
      Купи у Федуна. Построить не сможешь.

      0
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      Рейтинг: +1864

      neveldomha 1 час назад

      Ну вот опять выдранное из целого. Опять спартак обижают. Ах Ах Ах))))))))) В целом интервью с Радимовым было куда более интересным и познавательным, чем эта брошенная в конце фраза. Бомбардир, хватит сталкивать.

      1
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      Рейтинг: +197

      inzek 1 час назад

      не дождался праздников...раньше забухал

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