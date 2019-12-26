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  • Калешин: «Тренерами в России руководит страх. Не боятся Семак, Гончаренко и Карпин»

Калешин: «Тренерами в России руководит страх. Не боятся Семак, Гончаренко и Карпин»

26 декабря 2019, 11:49
7

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин высказался о работе своих коллег, работающих в клубах РПЛ.

– У нас должно быть больше идей и больше доверия к тренерам. Если есть возможность рисковать, будут появляться разные варианты – иногда они будут рождать вопросы у тех, кто анализирует игру. А так – костный футбол, постоянное давление результата, и человек перестает быть интересен как тренер. Сейчас тренерами в России руководит страх.

– Есть кто-то, кто не боится?

– Семак не боится. «Зенит» – очень разный.

– Контраргумент – очень частая низкая игра без мяча в Лиге чемпионов.

– Семак не боится менять команду. То, что он с кем-то играет не с позиции силы – вопрос стратегии. Возможно, он считал, что «Зенит» был не на том уровне, чтобы на равных бороться с «Лейпцигом». Это стратегический вопрос.

Гончаренко много экспериментирует. Кажется, что модель одна и та же, но это не так – есть различия между игрой в одного и двух центральных полузащитников.

Конечно, Карпин. Помню его «Спартак» – проактивная команда. «Армавир» – то, что я видел – был скорее командой без стиля. Ну и абсолютно разный «Ростов». То, что происходит сейчас, говорит о том, что в «Спартаке» Карпин был настоящим.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит ЦСКА Ростов Гончаренко Виктор Карпин Валерий Семак Сергей Калешин Евгений
Комментарии (7)
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Plyash
1577353355
Соглашусь только насчёт Валеры Карпина.
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Кузьмич на трибуне
1577354278
Не сильно уверен , что что то боялся Кононов или Шалимов в Краснодаре , да и Мусаев вряд ли чего то боится. Хотя пора бы наверно уже искать нормального тренера с нормальной лицензией.
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Torvald64
1577354920
Не увидел вообще ничего интересного и разнообразного в игре Зенита. 2 ключевых игрока: Ракицкий с длинным пасом и Дзюба, который в состоянии этот пас принять и распорядиться им. Конструктива в центре не видел давно
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woyser
1577356519
Кто занимается своей работой и не замешан не в каких интригах и аферах, тому и бояться не чего.
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