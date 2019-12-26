Калешин: «Тренерами в России руководит страх. Не боятся Семак, Гончаренко и Карпин»

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин высказался о работе своих коллег, работающих в клубах РПЛ.

– У нас должно быть больше идей и больше доверия к тренерам. Если есть возможность рисковать, будут появляться разные варианты – иногда они будут рождать вопросы у тех, кто анализирует игру. А так – костный футбол, постоянное давление результата, и человек перестает быть интересен как тренер. Сейчас тренерами в России руководит страх.

– Есть кто-то, кто не боится?

– Семак не боится. «Зенит» – очень разный.

– Контраргумент – очень частая низкая игра без мяча в Лиге чемпионов.

– Семак не боится менять команду. То, что он с кем-то играет не с позиции силы – вопрос стратегии. Возможно, он считал, что «Зенит» был не на том уровне, чтобы на равных бороться с «Лейпцигом». Это стратегический вопрос.

Гончаренко много экспериментирует. Кажется, что модель одна и та же, но это не так – есть различия между игрой в одного и двух центральных полузащитников.

Конечно, Карпин. Помню его «Спартак» – проактивная команда. «Армавир» – то, что я видел – был скорее командой без стиля. Ну и абсолютно разный «Ростов». То, что происходит сейчас, говорит о том, что в «Спартаке» Карпин был настоящим.