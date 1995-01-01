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    Калешин: «Тренерами в России руководит страх. Не боятся Семак, Гончаренко и Карпин»

    Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин высказался о работе своих коллег, работающих в клубах РПЛ.

    – У нас должно быть больше идей и больше доверия к тренерам. Если есть возможность рисковать, будут появляться разные варианты – иногда они будут рождать вопросы у тех, кто анализирует игру. А так – костный футбол, постоянное давление результата, и человек перестает быть интересен как тренер. Сейчас тренерами в России руководит страх.

    – Есть кто-то, кто не боится?

    – Семак не боится. «Зенит» – очень разный.

    – Контраргумент – очень частая низкая игра без мяча в Лиге чемпионов.

    – Семак не боится менять команду. То, что он с кем-то играет не с позиции силы – вопрос стратегии. Возможно, он считал, что «Зенит» был не на том уровне, чтобы на равных бороться с «Лейпцигом». Это стратегический вопрос.

    Гончаренко много экспериментирует. Кажется, что модель одна и та же, но это не так – есть различия между игрой в одного и двух центральных полузащитников.

    Конечно, Карпин. Помню его «Спартак» – проактивная команда. «Армавир» – то, что я видел – был скорее командой без стиля. Ну и абсолютно разный «Ростов». То, что происходит сейчас, говорит о том, что в «Спартаке» Карпин был настоящим.

    Источник: Sports.ru

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