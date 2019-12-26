«Динамо» продлило контракт с 18-летним Школиком

«Динамо» объявило о продлении контракта с полузащитником Игорем Школиком.

Детали нового соглашения между сторонами не разглашаются.

«Подписание контракта с родным клубом – радостное событие для меня. Этот факт, несомненно, прибавляет мне мотивации и желания ещe больше работать над собой, расти как футболист.

Спасибо «Динамо» за веру в меня. Теперь могу полностью сконцентрироваться на футболе. Сразу для себя решил, что хочу остаться здесь. Моя главная цель – закрепиться в главной команде «Динамо». А это возможно, если постоянно прогрессируешь и совершенствуешь своe мастерство. Буду стремиться к этому», – прокомментировал заключение договора сам Школик.