Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Деспотович: «Трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси» не случилось из-за Ибрагимовича»

    Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о несостоявшемся переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Я ездил на медосмотр в Брюссель, туда же приехал доктор «Гэлакси». После обследования я подписал контракт и уехал в Белград. Оставалось только дождаться подписания контракта между «Астаной» и «Гэлакси», но этого так и не случилось из-за того, что американцы взяли Ибрагимовича.

    В МЛС могут играть три легионера, а если бы я перешел вместе с Ибрагимовичем, у «Гэлакси» было бы четыре. Понятно, что мы претендовали на одну позицию и я бы не играл.

    Появляется возможность переехать в Лос-Анджелес, играть за американский «Реал». Мыслями ты уже там, а через пару дней тебе говорят, что ничего не будет.

    После этого я не играл три-четыре месяца, вообще ничего не хотелось. Мне позвонил тренер «Астаны» Григорий Бабаян: «Знаю, что ты чувствуешь. Отдыхай сколько нужно, вернешься, когда будешь психологически готов».

    Спасибо Бабаяну за тот звонок – это была очень крутая поддержка. Так три-четыре месяца я просидел в Белграде. Это была низшая точка карьеры – больше у меня никогда не возникало желания бросить футбол», – отметил Деспотович.

    Деспотович: «Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

    Источник: Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1084

      alarm 14 минут назад

      не парься, ведь могло быть ещё хуже: предложение от спартака! так что считай - повезло!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106835
    #2
    Chernyi Lis
    79411
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru