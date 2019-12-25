Деспотович: «Трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси» не случилось из-за Ибрагимовича»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о несостоявшемся переходе в «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я ездил на медосмотр в Брюссель, туда же приехал доктор «Гэлакси». После обследования я подписал контракт и уехал в Белград. Оставалось только дождаться подписания контракта между «Астаной» и «Гэлакси», но этого так и не случилось из-за того, что американцы взяли Ибрагимовича.



В МЛС могут играть три легионера, а если бы я перешел вместе с Ибрагимовичем, у «Гэлакси» было бы четыре. Понятно, что мы претендовали на одну позицию и я бы не играл.



Появляется возможность переехать в Лос-Анджелес, играть за американский «Реал». Мыслями ты уже там, а через пару дней тебе говорят, что ничего не будет.



После этого я не играл три-четыре месяца, вообще ничего не хотелось. Мне позвонил тренер «Астаны» Григорий Бабаян: «Знаю, что ты чувствуешь. Отдыхай сколько нужно, вернешься, когда будешь психологически готов».



Спасибо Бабаяну за тот звонок – это была очень крутая поддержка. Так три-четыре месяца я просидел в Белграде. Это была низшая точка карьеры – больше у меня никогда не возникало желания бросить футбол», – отметил Деспотович.

Деспотович: «Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»