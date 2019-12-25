Деспотович: «Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал, как бывшие главные тренеры «Спартака» и «Динамо» звали его в свои команды.

«Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

Конечно, это было приятно, потому что «Спартак» и «Динамо» – большие команды. Я отвечал, что у меня контракт до конца сезона-2019/20, а остальное решаю не я. Куда-то уйти из «Оренбурга» я не рвался, так что не расстроился, когда дальше дело не пошло», – сказал Деспотович.