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  • Деспотович: «Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

Деспотович: «Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

25 декабря 2019, 10:34
3

Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал, как бывшие главные тренеры «Спартака» и «Динамо» звали его в свои команды.

«Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

Конечно, это было приятно, потому что «Спартак» и «Динамо» – большие команды. Я отвечал, что у меня контракт до конца сезона-2019/20, а остальное решаю не я. Куда-то уйти из «Оренбурга» я не рвался, так что не расстроился, когда дальше дело не пошло», – сказал Деспотович.

  • Деспотович играет за «Оренбург» с лета 2018 года.
  • В этом сезоне РПЛ сербский форвард провел 16 матчей и забил шесть голов.

Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Динамо Деспотович Джордже
Комментарии (3)
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yurdin
1577261370
А что? Не плохое было бы усиление в атакующее беззубое звено Динамо.
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Hektor 84
1577301465
А Семак подходил?
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АКС-74У
1577304930
Летом куда-то перейдет как свободный агент.
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