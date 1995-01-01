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    Деспотович: «Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

    Нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал, как бывшие главные тренеры «Спартака» и «Динамо» звали его в свои команды.

    «Подходили Кононов и Хохлов, спрашивали: «Сколько у тебя длится контракт? Хочешь перейти к нам?»

    Конечно, это было приятно, потому что «Спартак» и «Динамо» – большие команды. Я отвечал, что у меня контракт до конца сезона-2019/20, а остальное решаю не я. Куда-то уйти из «Оренбурга» я не рвался, так что не расстроился, когда дальше дело не пошло», – сказал Деспотович.

    • Деспотович играет за «Оренбург» с лета 2018 года.
    • В этом сезоне РПЛ сербский форвард провел 16 матчей и забил шесть голов.

    Источник: Sports

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +64

      dragoff 2 часа назад

      Кононов реально Спартак с Тулой попутал...

      0
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      Рейтинг: +567

      yurdin 2 часа назад

      А что? Не плохое было бы усиление в атакующее беззубое звено Динамо.

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