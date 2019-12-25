Смолов: «Худший матч в карьере – против Саудовской Аравии на ЧМ. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов назвал свою самую провальную игру в карьере.
«Худший матч в карьере? Наверное, против Саудовской Аравии на чемпионате мира. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе. Это надо было умудриться, чтобы тебя после такого матча поменяли единственного вот так поменяли!» – сказал Смолов.
- Смолов вышел в стартовом составе на матч с Саудовской Аравией и был заменен на 70-й минуте.
- После этого форвард провел четыре неполных матча на турнире, выходя на поле после 60-й минуты.
Источник: YouTube-канал «Красава»