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    Смолов: «Худший матч в карьере – против Саудовской Аравии на ЧМ. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе»

    Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов назвал свою самую провальную игру в карьере.

    «Худший матч в карьере? Наверное, против Саудовской Аравии на чемпионате мира. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе. Это надо было умудриться, чтобы тебя после такого матча поменяли единственного вот так поменяли!» – сказал Смолов.

    • Смолов вышел в стартовом составе на матч с Саудовской Аравией и был заменен на 70-й минуте.
    • После этого форвард провел четыре неполных матча на турнире, выходя на поле после 60-й минуты.

    Источник: YouTube-канал «Красава»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2337

      Alekxei Z. 14 минут назад

      Да уж сюжет для кино.
      После игры с говном и победы 5:0идин потерял всё , а другой стал героем и стрежёт бонусы вот уже два года.
      Странно конечно , что матч с аутсайдером так повлиял на судьбы игроков.

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      Рейтинг: +6437

      FanatSerj 46 минут назад

      По факту Федя только в одной команде раскрылся и долго играл стабильно хорошо это Краснодар, и еще трохи в Урале, больше нигде толком не получалось, особенно странно что и в Локо нихрена толком не играет, надо ему проблемы в себе искать, может как раньше бросить кого нибудь и под конец карьеры опять футболу больше внимания уделить.

      0
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      Рейтинг: +5822

      ilichkadr > FanatSerj 36 минут назад

      Когда на тебя играет вся команда, то надо быть инвалидом, чтобы не раскрыться. Федя очень зависимый от партнеров игрок. Сам-то ничего создать не может, поэтому не удивительно, что вокруг него одни слухи и не более того.

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      Рейтинг: +1133

      Stavropolets 2 часа назад

      А с Хорватами что легко было. Пенальти не забитый тебя устроило что ли

      7
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      Рейтинг: +4655

      paracetamol 2 часа назад

      Да ты вообще му-ак, пенальти не забить!

      6
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      Рейтинг: +2337

      Alekxei Z. > paracetamol 11 минут назад

      При чём тут Фёдор ?
      Или вы на дурака хотели ЧМ стать , никого не обыгрывая ???
      Халява минталитет русских ? Испанию не должны были проходить !!!

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