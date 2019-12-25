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  • Смолов: «Худший матч в карьере – против Саудовской Аравии на ЧМ. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе»

Смолов: «Худший матч в карьере – против Саудовской Аравии на ЧМ. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе»

25 декабря 2019, 07:13
15

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов назвал свою самую провальную игру в карьере.

«Худший матч в карьере? Наверное, против Саудовской Аравии на чемпионате мира. Команда выиграла 5:0, а я потерял место в составе. Это надо было умудриться, чтобы тебя после такого матча поменяли единственного вот так поменяли!» – сказал Смолов.

  • Смолов вышел в стартовом составе на матч с Саудовской Аравией и был заменен на 70-й минуте.
  • После этого форвард провел четыре неполных матча на турнире, выходя на поле после 60-й минуты.

Источник: YouTube-канал «Красава»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Локомотив Смолов Федор
Комментарии (15)
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paracetamol
1577248945
Да ты вообще му-ак, пенальти не забить!
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Stavropolets
1577250452
А с Хорватами что легко было. Пенальти не забитый тебя устроило что ли
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FanatSerj
1577255708
По факту Федя только в одной команде раскрылся и долго играл стабильно хорошо это Краснодар, и еще трохи в Урале, больше нигде толком не получалось, особенно странно что и в Локо нихрена толком не играет, надо ему проблемы в себе искать, может как раньше бросить кого нибудь и под конец карьеры опять футболу больше внимания уделить.
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Ковастер
1577260739
Худший матч не только за сборную , но и за Краснодар. В Краснодаре на родном стадионе игра против Урала - Кубок России последняя минута матча, ничья - судья ставит пенальти, Смолов не забивает. Послематчевые пенальти забили все кроме Смолова. Из за Смолова Краснодар проиграл и вылетел из кубка России. А за сборную худший матч, это когда пенальти не забил и Россия вылетела. Это были два реально худших , когда из за Смолова проиграли и Вылетели. А когда победили 5:0 но без него , никто даже не обиделся.
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RJM555
1577265332
Вся твоя карьера - худшая....!!! Не знаю такой профессии где бы ты смог принести пользу обществу! Может кто подскажет этому горе - футболисту!
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Князев
1577265855
Сколько можно мусолить эту бездарность, да ещё говорить о его высоком интеллекте? Пустышка во всех смыслах.
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Культурный болельщик
1577265911
Фёдор, я начинал в тебя верить. В то, что ты можешь измениться. Стоп. Как можно считать победу своей сборной худшим матчем?! Хуже, чем море своих провальных матчей.. Плевать, что ты меня не услышишь, но надеюсь Черчесов тебя услышит и не позовёт больше. (что вряд ли, у него своё видение, своя политика)
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CSKA471
1577266352
Погодика Федька, а как же матч с твоим бездарным пенальти в стиле Паненки, когда ты возомнил себя великим форвардом????
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Куарежма 31ру
1584787099
а когда россия из за тебя потеряла путевку в полуфинал?
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