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    РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей

    Президент РФС Александр Дюков рассказал о новых правилах, связанных с резкой критикой судей.

    «Я разберусь, почему программа исполкома не была заранее опубликована. Я уже разобрался. У меня такого умысла не было, произошла техническая накладка. Держать в тайне мы такое не собираемся. Об исполкомах будет полная открытость.

    Что касается комментирования вопросов судейства и ограничений, то сегодня были введены определенные ограничения. Это касается увеличения денежных штрафов за резкие комментарии официальных лиц в адрес судейства. Причина этого в том, что мы часто переходим на личности, эмоциональны в наших оценках.

    Это только добавляет отрицательных эмоций в наш футбол. Никаких запретов перед СМИ мы не ставим. Что касается официальных лиц, то мы исходим из того, что мы находимся в одной лодке. Тема судейства – горячая, количество ошибок высоко, судьи дают повод для таких высказываний, но решать проблемы надо без вынесения суждения в общественность.

    Это является давлением на судей. Это не способствует решению проблем. Таким образом спортивные функционеры — тренеры, руководители — перекладывают ответственность с себя на судью. Им нужен стрелочник. Но таких оценок не должно быть. Официальный путь: подача заявления в экспертно-судейскую комиссию. В ряде лиг есть жесткий запрет на комментарии в адрес судей.

    Мы допускаем возможные комментарии в адрес судейства, но в рамках этики. Любой тренер или официальное лицо может выразить несогласие со спорным решением. Мы призываем официальных лиц воздерживаться от резких комментариев. Комментарии рода «судья – преступник, «нас убили» и так далее не помогают делу. Просим официальных лиц уйти от таких оценок.

    Введено единое наказание за резкую критику – штраф, дисквалификация или все вместе. Суммы уже определены. Дальше будем смотреть, как все пойдет. Если ничего не изменится, то снова будем думать. Сейчас нужно всем успокоиться и концентрироваться на футболе. Никто не собирается закрываться, на сайте создали раздел «судейство», где будут видеоматериалы с оценками», – сказал Дюков.

    Metaratings: РФС завтра официально запретит критиковать судей


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4341

      серега кашин 7 минут назад

      сейчас если судью назовешь деби..ом то за правду еще и рфс больше денег отстегнешь чем сейчас

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      Рейтинг: +8952

      KLIM777 18 минут назад

      назвать судьи П*дором стало дороже.

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