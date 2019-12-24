РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей

Президент РФС Александр Дюков рассказал о новых правилах, связанных с резкой критикой судей.

«Я разберусь, почему программа исполкома не была заранее опубликована. Я уже разобрался. У меня такого умысла не было, произошла техническая накладка. Держать в тайне мы такое не собираемся. Об исполкомах будет полная открытость.

Что касается комментирования вопросов судейства и ограничений, то сегодня были введены определенные ограничения. Это касается увеличения денежных штрафов за резкие комментарии официальных лиц в адрес судейства. Причина этого в том, что мы часто переходим на личности, эмоциональны в наших оценках.

Это только добавляет отрицательных эмоций в наш футбол. Никаких запретов перед СМИ мы не ставим. Что касается официальных лиц, то мы исходим из того, что мы находимся в одной лодке. Тема судейства – горячая, количество ошибок высоко, судьи дают повод для таких высказываний, но решать проблемы надо без вынесения суждения в общественность.

Это является давлением на судей. Это не способствует решению проблем. Таким образом спортивные функционеры — тренеры, руководители — перекладывают ответственность с себя на судью. Им нужен стрелочник. Но таких оценок не должно быть. Официальный путь: подача заявления в экспертно-судейскую комиссию. В ряде лиг есть жесткий запрет на комментарии в адрес судей.

Мы допускаем возможные комментарии в адрес судейства, но в рамках этики. Любой тренер или официальное лицо может выразить несогласие со спорным решением. Мы призываем официальных лиц воздерживаться от резких комментариев. Комментарии рода «судья – преступник, «нас убили» и так далее не помогают делу. Просим официальных лиц уйти от таких оценок.

Введено единое наказание за резкую критику – штраф, дисквалификация или все вместе. Суммы уже определены. Дальше будем смотреть, как все пойдет. Если ничего не изменится, то снова будем думать. Сейчас нужно всем успокоиться и концентрироваться на футболе. Никто не собирается закрываться, на сайте создали раздел «судейство», где будут видеоматериалы с оценками», – сказал Дюков.

Metaratings: РФС завтра официально запретит критиковать судей



