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РФС увеличил штрафы за оскорбления в адрес судей

24 декабря 2019, 16:46
9

Президент РФС Александр Дюков рассказал о новых правилах, связанных с резкой критикой судей.

«Я разберусь, почему программа исполкома не была заранее опубликована. Я уже разобрался. У меня такого умысла не было, произошла техническая накладка. Держать в тайне мы такое не собираемся. Об исполкомах будет полная открытость.

Что касается комментирования вопросов судейства и ограничений, то сегодня были введены определенные ограничения. Это касается увеличения денежных штрафов за резкие комментарии официальных лиц в адрес судейства. Причина этого в том, что мы часто переходим на личности, эмоциональны в наших оценках.

Это только добавляет отрицательных эмоций в наш футбол. Никаких запретов перед СМИ мы не ставим. Что касается официальных лиц, то мы исходим из того, что мы находимся в одной лодке. Тема судейства – горячая, количество ошибок высоко, судьи дают повод для таких высказываний, но решать проблемы надо без вынесения суждения в общественность.

Это является давлением на судей. Это не способствует решению проблем. Таким образом спортивные функционеры — тренеры, руководители — перекладывают ответственность с себя на судью. Им нужен стрелочник. Но таких оценок не должно быть. Официальный путь: подача заявления в экспертно-судейскую комиссию. В ряде лиг есть жесткий запрет на комментарии в адрес судей.

Мы допускаем возможные комментарии в адрес судейства, но в рамках этики. Любой тренер или официальное лицо может выразить несогласие со спорным решением. Мы призываем официальных лиц воздерживаться от резких комментариев. Комментарии рода «судья – преступник, «нас убили» и так далее не помогают делу. Просим официальных лиц уйти от таких оценок.

Введено единое наказание за резкую критику – штраф, дисквалификация или все вместе. Суммы уже определены. Дальше будем смотреть, как все пойдет. Если ничего не изменится, то снова будем думать. Сейчас нужно всем успокоиться и концентрироваться на футболе. Никто не собирается закрываться, на сайте создали раздел «судейство», где будут видеоматериалы с оценками», – сказал Дюков.

Metaratings: РФС завтра официально запретит критиковать судей


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (9)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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серега кашин
1577196314
сейчас если судью назовешь деби..ом то за правду еще и рфс больше денег отстегнешь чем сейчас
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Мост
1577197612
Увеличте судьям штрафы за "косяки".
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1999biovedsa
1577199596
Начни новую жизнь в Новом году, приведи свое тело в порядок: избавься от лишнего веса, убери пузо, подкачай руки и пресс, тем более что теперь это можно сделать не выходя из дома без диет и препаратов. Это новая фишка которая взорвала США и уже пришла к нам, вот сами почитайте -------- https://bit.vodka/strong
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SaveAS
1577201272
Да вы посмотрите на судей, половина с избытком веса, бегать не могут, так еще и плохо видят! Даже вар дали, все равно судят как им сказал кто-то! Сперва нужно в своем коровники разобраться, а потом пугать штрафами!
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RJM555
1577206689
НАКАЗАТЬ - это проще простого а вот найти решение вопроса чтобы было хорошо всем сторонам.....
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yorgenbarenz
1577207256
Ничего нового в этом вопросе.Совковыми штампами мыслят.В наш информативный век всё равно найдут способ отчленососить судью так,что он закручинится в печали.
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BRO_football
1577210092
Да уже понятно, что проблему с судейством никто решать не будет. Для РФС это просто не выгодно. Не зря же они штрафы подняли. Меньше ошибок судей - меньше высказываний - меньше штрафов. У нас так и КДК работает. После каждого тура выписывает штрафы клубам за нецензурную брань, пиротехнику, баннеры болельщиков. Да вот только от этого меньше нарушений не становится. Тупо сбор денег, чтобы потом их своровать.
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Граф2019
1577210795
в эсесере кричали судью на мыло! покупаю с тех пор импортное...
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Roman Armeec
1577211222
Очень похоже на статью "оскорбление власти"
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