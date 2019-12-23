Metaratings: РФС завтра официально запретит критиковать судей

Завтра, 24 декабря, состоится заседание исполкома РФС. На нем должны утвердить официальный запрет на критику судей, информирует Metaratings.

Запрет вступит в силу 1 января. Согласно новой норме, клубы будут иметь право подавать жалобы на судейство и сообщать об этом в СМИ.

«Не допускаются публичные действия представителей Клубов, связанные с комментированием судейства Матчей. Ответственность за такие действия предусмотрена Регламентом РФС по этике.

При этом любой Клуб вправе в течение 24 (двадцати четырех) часов после окончания Матча обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства своего Матча (с обязательным указанием соответствующих эпизодов Матча, связанных с судейством, обоснованием возможной ошибочности решений судей Матча и предоставлением видеозаписей данных эпизодов). Клуб либо представители Клуба вправе любым публичным образом сообщить о факте подачи такого заявления без раскрытия его содержания», – будет сказано в документе.