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    Metaratings: РФС завтра официально запретит критиковать судей

    Завтра, 24 декабря, состоится заседание исполкома РФС. На нем должны утвердить официальный запрет на критику судей, информирует Metaratings.

    Запрет вступит в силу 1 января. Согласно новой норме, клубы будут иметь право подавать жалобы на судейство и сообщать об этом в СМИ.

    «Не допускаются публичные действия представителей Клубов, связанные с комментированием судейства Матчей. Ответственность за такие действия предусмотрена Регламентом РФС по этике.

    При этом любой Клуб вправе в течение 24 (двадцати четырех) часов после окончания Матча обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства своего Матча (с обязательным указанием соответствующих эпизодов Матча, связанных с судейством, обоснованием возможной ошибочности решений судей Матча и предоставлением видеозаписей данных эпизодов). Клуб либо представители Клуба вправе любым публичным образом сообщить о факте подачи такого заявления без раскрытия его содержания», – будет сказано в документе.

    • Ранее владелец ЦСКА Евгений Гинер призвал застрелиться главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
    • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.
    • РПЛ возобновится в феврале.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии34
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      Рейтинг: +627

      wobaekat 1 минуту назад

      Как это по-нашему

      0
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      Рейтинг: +213

      trudovik 14 минут назад

      Я люблю эту страну, люблю её законы и то как они принимаются. Зачем анализировать проблемы и устранять их, когда можно просто запретить критиковать.

      1
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      Рейтинг: +2907

      Путник 13 19 минут назад

      С Кремля берут пример. Не даром сказано что рыба гниёт с головы.

      2
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      Рейтинг: +213

      trudovik > Путник 13 12 минут назад

      А ведь это логично. Если ИМ можно, то почему нельзя НАМ? Вот и запрещают все подряд. Мудко, если что, прикроет!

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      Рейтинг: +11060

      vladimir-7 21 минуту назад

      Имея снайперскую винтовку, можно и молча критиковать судей.

      0
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      Рейтинг: +36286

      portero > vladimir-7 12 минут назад

      Их и имеют те кого критиковать нельзя, и охранников с оружием и оружие и ....
      Футбол это так отражение ....

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      Рейтинг: +4580

      Lester84 26 минут назад

      Сначала согласованные митинги, теперь согласованные жалобы)))

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      Рейтинг: +1185

      mahan 28 минут назад

      В место того, чтобы улучшить качество судейства или поменять их всех, хотят принять полный бред. Скоро на футболе даже кричать запретят. Хотят из футбола сделать шахматы. Только такой футбол не нужен, тем более с таким уровнем как у нас.

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      Рейтинг: +15205

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Не всё потеряно! Пиз*ить их ещё можно, об этом нигде не сказано. )

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      Рейтинг: +1469

      Бомбардиръ 35 минут назад

      Когда эмоции переливаются через край, им ведь не запретишь...
      А из людей РФС хочет сделать бездушных роботов.

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      Рейтинг: +476

      Rus9I 40 минут назад

      Хорошо, путь их нельзя критиковать! Это понятно.
      Но, что по факту написания официальной жалобы?)

      Какие административные наказания понесет судья, по факту прямой вины? Или эти жалобы, будут рассматривать такие же "судьи" как на матче?)

      Давайте рассуждать логически, за ошибки которые напрямую влияют на результат матча, нужно давать дисквалификацию на 3 матча. Тогда да, можно и в письменном виде)
      Но, самое главное: Судья должен понимать и бояться наказаний, а не быть уверенным в своей безнаказанности.
      Блин, каким были раньше судьи: Ховард Уэбб, Калина, их уважали!
      Кстати сейчас есть неплохой судья Виктор Кашшаи.

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      Рейтинг: +13224

      bset 43 минуты назад

      Чисто русский подход в решении проблемы. Вместо настоящего решения запретили освещать проблемы. Так и живем.

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