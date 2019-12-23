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Metaratings: РФС завтра официально запретит критиковать судей

23 декабря 2019, 12:58
54

Завтра, 24 декабря, состоится заседание исполкома РФС. На нем должны утвердить официальный запрет на критику судей, информирует Metaratings.

Запрет вступит в силу 1 января. Согласно новой норме, клубы будут иметь право подавать жалобы на судейство и сообщать об этом в СМИ.

«Не допускаются публичные действия представителей Клубов, связанные с комментированием судейства Матчей. Ответственность за такие действия предусмотрена Регламентом РФС по этике.

При этом любой Клуб вправе в течение 24 (двадцати четырех) часов после окончания Матча обратиться в РФС с заявлением о качестве судейства своего Матча (с обязательным указанием соответствующих эпизодов Матча, связанных с судейством, обоснованием возможной ошибочности решений судей Матча и предоставлением видеозаписей данных эпизодов). Клуб либо представители Клуба вправе любым публичным образом сообщить о факте подачи такого заявления без раскрытия его содержания», – будет сказано в документе.

  • Ранее владелец ЦСКА Евгений Гинер призвал застрелиться главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недоверие Егорову.
  • РПЛ возобновится в феврале.

Источник: Metaratings

Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (54)
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DeStar
1577095939
Всегда любил такие вещи и законы) это ж просто ппц) критиковать нельзя ,охренели совсем? и это не только футбола касается, это даже тупо свободы слова лишают? понятно что материться на камеру нельзя, а критиковать чего эт? лучше б занялись их качеством работы, ироды
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Skull_Boy
1577097204
Пора принять закон, что и играть нельзя, сразу отдавать Зениту приз и все
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Серж 69
1577097345
Во всей стране гайки закручивают,и эти туда же...То нельзя,это нельзя,судьи неприкасаемые прямо таки у нас,безгрешны,аки ангелы небесные.А что можно то?Молчать,говорить только хорошее,хвалебное,рукоплескать и умиляться,когда требуется.Скоро 2020-й наступит,а такое впечатление,что 1937-й подбирается,медленно,но верно.
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BRO_football
1577098578
Гениально! Проблему мы решать не будем, а просто запретим о ней говорить. Прям как в политике!
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DOCTOR PENALTY
1577099804
Не всё потеряно! Пиз*ить их ещё можно, об этом нигде не сказано. )
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Путник 13
1577100692
С Кремля берут пример. Не даром сказано что рыба гниёт с головы.
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SunRomeS
1577102234
Аплодирую стоя!!! 5 балов, красавчики...мы отсудим как хотим, "но вы держитесь". Ой *ля, как это все достало, я слова не могу подобрать - одни эмоции и не норматив.
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Retiremen_VMF
1577102439
В место ремонта дорог, мы поставим ограничивающие знаки, в место наведения порядка в судействе, мы запретим их критиковать. Это гениальные изобретения!
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Mazai-NN
1577105626
Страна дебилов от руководства
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Masteralex
1577106605
нет слов, тридварас на тридварасе и тридварасом погоняет, пора заканчивать смотреть эту помойку под названием РФПЛ, чмошники из РФС решили развалить всё окончательно как это было бы прекрасно, если бы клубы сделали свою лигу и послали этих гнилых мудаков нахер, но к сожалению в этой стране такого не будет PS. Лучшим моментом текущего сезона предлагаю считать феерический отсос Зенита у Бенфики, назло тридварасам из РФС, которые эту команду тянут с постоянными скандалами
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