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    Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА. В «Спартаке» много непонятных перемен»

    Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб прокомментировал переход форварда «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в ЦСКА.

    «Это однозначно талантливый парень, у него хорошие данные. Показательно, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии, выступая далеко не в ведущем клубе. Понятное дело – в «Энергетике» гораздо тяжелее наколотить столько мячей, чем, например, в брестском «Динамо».

    Скажу банальность, но, конечно, ему еще нужно много работать, чтобы заиграть на другом уровне – в чемпионате России. В ЦСКА Гончаренко и его помощники доверяют молодым, раскрывают их. Это немаловажный фактор. Уверен, Илья свой шанс в московской команде получит.

    Считаю, Шкурин прав, что выбрал ЦСКА: белорусский тренер, молодежь вокруг. Это самый оптимальный вариант. В «Спартаке» много непонятных перемен... То один тренер, то другой. Стабильности не видно», – сказал Глеб.

    • Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщал Sport24.
    • Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
    • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4341

      серега кашин 12 минут назад

      пишут что он еще не перешел и в россии ему будет тяжелей в несколько раз и не сможет играть на должном уровне

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13248

      bset 14 минут назад

      Федун - единственная стабильность в Спартаке)))

      0
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