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  • Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА. В «Спартаке» много непонятных перемен»

Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА. В «Спартаке» много непонятных перемен»

24 декабря 2019, 15:57
6

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб прокомментировал переход форварда «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в ЦСКА.

«Это однозначно талантливый парень, у него хорошие данные. Показательно, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии, выступая далеко не в ведущем клубе. Понятное дело – в «Энергетике» гораздо тяжелее наколотить столько мячей, чем, например, в брестском «Динамо».

Скажу банальность, но, конечно, ему еще нужно много работать, чтобы заиграть на другом уровне – в чемпионате России. В ЦСКА Гончаренко и его помощники доверяют молодым, раскрывают их. Это немаловажный фактор. Уверен, Илья свой шанс в московской команде получит.

Считаю, Шкурин прав, что выбрал ЦСКА: белорусский тренер, молодежь вокруг. Это самый оптимальный вариант. В «Спартаке» много непонятных перемен... То один тренер, то другой. Стабильности не видно», – сказал Глеб.

  • Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщал Sport24.
  • Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
  • В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Спартак Глеб Александр
Комментарии (6)
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bset
1577195912
Федун - единственная стабильность в Спартаке)))
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серега кашин
1577196004
пишут что он еще не перешел и в россии ему будет тяжелей в несколько раз и не сможет играть на должном уровне
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Ubuntu
1577200415
Только Шкурин выбрал в итоге Динамо Брест
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VVM1964
1577200964
Прав он или не прав и прав ли ЦСКА , пригласив его узнаем позже )
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ZEVS71
1577204858
Так пля куда он перешел? Бомбардир, ау!!!
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Граф2019
1577209562
ну куда коням без Шкурина...
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