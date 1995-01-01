Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА. В «Спартаке» много непонятных перемен»

пишут что он еще не перешел и в россии ему будет тяжелей в несколько раз и не сможет играть на должном уровне
Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб прокомментировал переход форварда «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в ЦСКА.
«Это однозначно талантливый парень, у него хорошие данные. Показательно, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии, выступая далеко не в ведущем клубе. Понятное дело – в «Энергетике» гораздо тяжелее наколотить столько мячей, чем, например, в брестском «Динамо».
Скажу банальность, но, конечно, ему еще нужно много работать, чтобы заиграть на другом уровне – в чемпионате России. В ЦСКА Гончаренко и его помощники доверяют молодым, раскрывают их. Это немаловажный фактор. Уверен, Илья свой шанс в московской команде получит.
Считаю, Шкурин прав, что выбрал ЦСКА: белорусский тренер, молодежь вокруг. Это самый оптимальный вариант. В «Спартаке» много непонятных перемен... То один тренер, то другой. Стабильности не видно», – сказал Глеб.
- Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщал Sport24.
- Интерес к 20-летнему нападающему также проявляли «Спартак», «Динамо», «Ростов» и «Рубин».
- В сезоне-2019 Шкурин забил 19 мячей и отдал семь ассистов в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.