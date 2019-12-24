Глеб: «Шкурин прав, что выбрал ЦСКА. В «Спартаке» много непонятных перемен»

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб прокомментировал переход форварда «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина в ЦСКА.

«Это однозначно талантливый парень, у него хорошие данные. Показательно, что он стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии, выступая далеко не в ведущем клубе. Понятное дело – в «Энергетике» гораздо тяжелее наколотить столько мячей, чем, например, в брестском «Динамо».

Скажу банальность, но, конечно, ему еще нужно много работать, чтобы заиграть на другом уровне – в чемпионате России. В ЦСКА Гончаренко и его помощники доверяют молодым, раскрывают их. Это немаловажный фактор. Уверен, Илья свой шанс в московской команде получит.

Считаю, Шкурин прав, что выбрал ЦСКА: белорусский тренер, молодежь вокруг. Это самый оптимальный вариант. В «Спартаке» много непонятных перемен... То один тренер, то другой. Стабильности не видно», – сказал Глеб.