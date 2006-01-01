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    The Mirror: «Реал» готов продать Иско и подписать Эриксена

    Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб.

    По информации The Mirror, мадридцы согласились продать 27-летнего футболиста в «Челси».

    «Реал» рассчитывает выручить от трансфера испанского хавбека около 44 миллионов фунтов.

    Полученные средства клуб намерен инвестировать в подписание Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма».

    • Иско в текущем сезоне провел 13 матчей за «Реал», результативными действиями не отличался.
    • В активе Эриксена за указанный период 20 игр в составе «Тоттенхэма», два забитых гола и три ассиста.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: -116

      BARCLAYS_APL 45 минут назад

      Я давно хочу Иско в М Ю

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