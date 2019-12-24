The Mirror: «Реал» готов продать Иско и подписать Эриксена

Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб.
По информации The Mirror, мадридцы согласились продать 27-летнего футболиста в «Челси».
«Реал» рассчитывает выручить от трансфера испанского хавбека около 44 миллионов фунтов.
Полученные средства клуб намерен инвестировать в подписание Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма».
- Иско в текущем сезоне провел 13 матчей за «Реал», результативными действиями не отличался.
- В активе Эриксена за указанный период 20 игр в составе «Тоттенхэма», два забитых гола и три ассиста.
Источник: The Mirror