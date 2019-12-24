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The Mirror: «Реал» готов продать Иско и подписать Эриксена

24 декабря 2019, 12:48
3

Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб.

По информации The Mirror, мадридцы согласились продать 27-летнего футболиста в «Челси».

«Реал» рассчитывает выручить от трансфера испанского хавбека около 44 миллионов фунтов.

Полученные средства клуб намерен инвестировать в подписание Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма».

  • Иско в текущем сезоне провел 13 матчей за «Реал», результативными действиями не отличался.
  • В активе Эриксена за указанный период 20 игр в составе «Тоттенхэма», два забитых гола и три ассиста.

Источник: The Mirror
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Тоттенхэм Челси Эриксен Кристиан Иско
Комментарии (3)
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BARCLAYS_APL
1577180971
Я давно хочу Иско в М Ю
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серега кашин
1577184817
уж больно много желающих его приобрести
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DeStar
1577184954
странно, по началу я думал продадут иско за 70 -80 и купят эриксона, или вообще бесплатно заберут, это будет выгодно ,а смысл сливать за 44 ляма иско и покупать за 20 эриксона.. не сильно и выгодно выходит
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