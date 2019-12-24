The Mirror: «Реал» готов продать Иско и подписать Эриксена

Во время зимнего трансферного окна полузащитник «Реала» Иско может покинуть клуб.

По информации The Mirror, мадридцы согласились продать 27-летнего футболиста в «Челси».

«Реал» рассчитывает выручить от трансфера испанского хавбека около 44 миллионов фунтов.

Полученные средства клуб намерен инвестировать в подписание Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма».