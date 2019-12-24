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  • Баскские националисты в Бильбао протестуют против Евро-2020. Они использовали баннер с изображением Кантона, бьющего Рамоса

Баскские националисты в Бильбао протестуют против Евро-2020. Они использовали баннер с изображением Кантона, бьющего Рамоса

24 декабря 2019, 06:40
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Националисты из Бильбао выразили протест против проведения в этом городе Евро-2020 на матче «Атлетика» против «Реала».

Группировка Ernai вывесила серию баннеров и растяжек. На одном из них был изображен экс-форвард «МЮ» Эрик Кантона, прыгающий на перевернутую голову Серхио Рамоса.

«Нет этому чемпионату Европы. Не стоит шутить со Страной Басков», – слоган баннера с изображением Кантона.

  • Генеральный секретарь Народной партии Амайя Фернандес заявила, что протест инициировали люди, которые выступают против развития Страны Басков.
  • Дедушка Кантона участвовал в боевых действиях против войск генерала Франко во время Гражданской войны в Испании в 1938 году, после чего мигрировал во Францию.

Источник: Marca
Испания. Примера Атлетик Рамос Серхио
Комментарии (1)
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portero
1577287374
протестантов там гораздо меньше, чем желающих .
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