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    Баскские националисты в Бильбао протестуют против Евро-2020. Они использовали баннер с изображением Кантона, бьющего Рамоса

    Националисты из Бильбао выразили протест против проведения в этом городе Евро-2020 на матче «Атлетика» против «Реала».

    Группировка Ernai вывесила серию баннеров и растяжек. На одном из них был изображен экс-форвард «МЮ» Эрик Кантона, прыгающий на перевернутую голову Серхио Рамоса.

    Прыжок, когда одиозный француз после провокации болельщика, влетел на трибуну и стал бить зачинщика. Это произошло в 1995 году на матче «Манчестера Юнайтед» против «Кристал Пэлас».

    «Нет этому чемпионату Европы. Не стоит шутить со Страной Басков», – слоган баннера с изображением Кантона.

    • Генеральный секретарь Народной партии Амайя Фернандес заявила, что протест инициировали люди, которые выступают против развития Страны Басков.
    • Дедушка Кантона участвовал в боевых действиях против войск генерала Франко во время Гражданской войны в Испании в 1938 году, после чего мигрировал во Францию.

    Источник: Marca

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