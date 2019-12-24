Баскские националисты в Бильбао протестуют против Евро-2020. Они использовали баннер с изображением Кантона, бьющего Рамоса

Националисты из Бильбао выразили протест против проведения в этом городе Евро-2020 на матче «Атлетика» против «Реала».

Группировка Ernai вывесила серию баннеров и растяжек. На одном из них был изображен экс-форвард «МЮ» Эрик Кантона, прыгающий на перевернутую голову Серхио Рамоса.

«Нет этому чемпионату Европы. Не стоит шутить со Страной Басков», – слоган баннера с изображением Кантона.