Баскские националисты в Бильбао протестуют против Евро-2020. Они использовали баннер с изображением Кантона, бьющего Рамоса

Националисты из Бильбао выразили протест против проведения в этом городе Евро-2020 на матче «Атлетика» против «Реала».

Группировка Ernai вывесила серию баннеров и растяжек. На одном из них был изображен экс-форвард «МЮ» Эрик Кантона, прыгающий на перевернутую голову Серхио Рамоса.

Прыжок, когда одиозный француз после провокации болельщика, влетел на трибуну и стал бить зачинщика. Это произошло в 1995 году на матче «Манчестера Юнайтед» против «Кристал Пэлас».

«Нет этому чемпионату Европы. Не стоит шутить со Страной Басков», – слоган баннера с изображением Кантона.