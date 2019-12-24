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  • «Подумал, что это конец»: защитник «Зальцбурга» Фаркаш в октябре перенес инсульт на тренировке

«Подумал, что это конец»: защитник «Зальцбурга» Фаркаш в октябре перенес инсульт на тренировке

24 декабря 2019, 01:36
4

Защитник «Зальцбурга» Патрик Фаркаш объяснил свое длительное отсутствие на поле.

«Мне нечего скрывать, и каждый должен знать, что произошло на самом деле. Это был инсульт. Я был пленником собственного тела. Хотел двигаться, но не мог. Я пытался понять, что происходит, и ненадолго подумал, что это конец.

Я хочу оставить это позади. Однако во время долгого поиска в интернете я не смог найти еще одного профессионального спортсмена с такой же судьбой. Если же такой человек есть, то он может связаться со мной. Я хочу поддержать других людей и показать им, что из этого можно выбраться с новыми силами», – сказал Фаркаш.

27-летний австриец перенес инсульт во время тренировки перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи» (2:3), который состоялся 23 октября.

Фаркаш уже приступил к тренировкам с командой и рассчитывает вернуться на поле в начале 2020 года.

Источник: ESPN
Австрия. Бундеслига Зальцбург Фаркаш Патрик
Комментарии (4)
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Axe111
1577143160
Здоровья
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Добрый Бобер
1577170406
В 27 лет инсульт невозможен.
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Max Bobr
1577185367
После инсульта на поле - самоубийца!
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