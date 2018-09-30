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    «Подумал, что это конец»: защитник «Зальцбурга» Фаркаш в октябре перенес инсульт на тренировке

    Защитник «Зальцбурга» Патрик Фаркаш объяснил свое длительное отсутствие на поле.

    «Мне нечего скрывать, и каждый должен знать, что произошло на самом деле. Это был инсульт. Я был пленником собственного тела. Хотел двигаться, но не мог. Я пытался понять, что происходит, и ненадолго подумал, что это конец.

    Я хочу оставить это позади. Однако во время долгого поиска в интернете я не смог найти еще одного профессионального спортсмена с такой же судьбой. Если же такой человек есть, то он может связаться со мной. Я хочу поддержать других людей и показать им, что из этого можно выбраться с новыми силами», – сказал Фаркаш.

    27-летний австриец перенес инсульт во время тренировки перед матчем Лиги чемпионов с «Наполи» (2:3), который состоялся 23 октября.

    Фаркаш уже приступил к тренировкам с командой и рассчитывает вернуться на поле в начале 2020 года.

    Источник: ESPN

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