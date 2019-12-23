Зидан: «Реал» создает очень много моментов, но не залетает»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после нулевой ничьей в матче 18-го тура Примеры против «Атлетика».

«После таких матчей я всегда недоволен игроками. Значит мы приложили недостаточно усилий, чтобы реализовать свои моменты. Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трех последних играх моментов было много, а голов – мало.

Проблема не в невезении или нерешительности.Мы создаем очень много моментов, но не залетает. Мы продолжим работать, и все наладится. Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был достаточно хорош. Теперь мы с нетерпением ждем наступления следующего года.

Я не думаю, что нехватка голов – это повод для беспокойства. Хотя люди могут говорить об этом. Мы спокойны. То, что мы делали на протяжении четырех-пяти месяцев, было хорошо. Покупка нового нападающего зимой? Точно нет, я не вижу в этом необходимости», – сказал Зидан.