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    Зидан: «Реал» создает очень много моментов, но не залетает»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями после нулевой ничьей в матче 18-го тура Примеры против «Атлетика».

    «После таких матчей я всегда недоволен игроками. Значит мы приложили недостаточно усилий, чтобы реализовать свои моменты. Мы расстроены. Когда есть моменты, надо забивать. В трех последних играх моментов было много, а голов – мало.

    Проблема не в невезении или нерешительности.Мы создаем очень много моментов, но не залетает. Мы продолжим работать, и все наладится. Сейчас мяч не идет в ворота, но нет повода огорчаться. Нужно думать о том, что этот год был достаточно хорош. Теперь мы с нетерпением ждем наступления следующего года.

    Я не думаю, что нехватка голов – это повод для беспокойства. Хотя люди могут говорить об этом. Мы спокойны. То, что мы делали на протяжении четырех-пяти месяцев, было хорошо. Покупка нового нападающего зимой? Точно нет, я не вижу в этом необходимости», – сказал Зидан.

    • «Реал» второй матч подряд завершил нулевой ничьей.
    • Безвыигрышная серия команды достигла трех встреч, что позволило «Барселоне» стать единоличным лидером Примеры.

    Источник: Marca

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