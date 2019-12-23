Журналист Скира: «ПСЖ» и «Валенсия» претендуют на Пакету из «Милана»

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета хочет покинуть клуб, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По информации источника, из-за дефицита игровой практики бразилец готов уйти в другую команду уже зимой.
Предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляют «ПСЖ» и «Валенсия». «Милан» оценивает своего игрока в 30-35 миллионов евро.
- Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.
- В текущем сезоне Пакета сделал один ассист в 13 матчах.
- Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
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