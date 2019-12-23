Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Скира: «ПСЖ» и «Валенсия» претендуют на Пакету из «Милана»

Журналист Скира: «ПСЖ» и «Валенсия» претендуют на Пакету из «Милана»

23 декабря 2019, 06:39

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета хочет покинуть клуб, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, из-за дефицита игровой практики бразилец готов уйти в другую команду уже зимой.

Предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляют «ПСЖ» и «Валенсия». «Милан» оценивает своего игрока в 30-35 миллионов евро.

  • Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • В текущем сезоне Пакета сделал один ассист в 13 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (49,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Милан Валенсия ПСЖ Пакета Лукас
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+