Журналист Скира: «ПСЖ» и «Валенсия» претендуют на Пакету из «Милана»

Полузащитник «Милана» Лукас Пакета хочет покинуть клуб, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, из-за дефицита игровой практики бразилец готов уйти в другую команду уже зимой.

Предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляют «ПСЖ» и «Валенсия». «Милан» оценивает своего игрока в 30-35 миллионов евро.