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    Журналист Скира: «ПСЖ» и «Валенсия» претендуют на Пакету из «Милана»

    Полузащитник «Милана» Лукас Пакета хочет покинуть клуб, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    По информации источника, из-за дефицита игровой практики бразилец готов уйти в другую команду уже зимой.

    Предметный интерес к 22-летнему футболисту проявляют «ПСЖ» и «Валенсия». «Милан» оценивает своего игрока в 30-35 миллионов евро.

    • Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • В текущем сезоне Пакета сделал один ассист в 13 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 33 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (49,7 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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