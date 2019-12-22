Головин: «Проведу отпуск в Калтане, а Новый год буду встречать в Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о планах на отпуск.
«В матче с «Лиллем» (4:1) мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругами.
Сколько он продолжится? Недолго, чуть меньше недели. Проведу это время в Калтане, а Новый год буду встречать уже в Монако», – сказал Головин.
- «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.
- В этом сезоне Головин 16 матчей в Лиге 1, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»