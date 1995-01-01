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    Головин: «Проведу отпуск в Калтане, а Новый год буду встречать в Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о планах на отпуск.

    «В матче с «Лиллем» (4:1) мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругами.

    Сколько он продолжится? Недолго, чуть меньше недели. Проведу это время в Калтане, а Новый год буду встречать уже в Монако», – сказал Головин.

    • «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.
    • В этом сезоне Головин 16 матчей в Лиге 1, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1640

      giluxa1963 3 минуты назад

      неделя это не отпуск а так лишний выходной

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