Головин: «Проведу отпуск в Калтане, а Новый год буду встречать в Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о планах на отпуск.

«В матче с «Лиллем» (4:1) мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругами.

Сколько он продолжится? Недолго, чуть меньше недели. Проведу это время в Калтане, а Новый год буду встречать уже в Монако», – сказал Головин.