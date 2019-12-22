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  • Головин: «Проведу отпуск в Калтане, а Новый год буду встречать в Монако»

Головин: «Проведу отпуск в Калтане, а Новый год буду встречать в Монако»

22 декабря 2019, 15:31
3

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о планах на отпуск.

«В матче с «Лиллем» (4:1) мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругами.

Сколько он продолжится? Недолго, чуть меньше недели. Проведу это время в Калтане, а Новый год буду встречать уже в Монако», – сказал Головин.

  • «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от зоны Лиги чемпионов – пять очков.
  • В этом сезоне Головин 16 матчей в Лиге 1, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (3)
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giluxa1963
1577020286
неделя это не отпуск а так лишний выходной
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Plyash
1577043074
Давай,Сашок,отдыхай как следует.Надежда на ЧЕ-20 только на тебя.
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