Головин – о победе над «Лиллем»: «Монако играл с преимуществом. Многое получалось»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал крупную победу над «Лиллем» в рамках чемпионата Франции (5:1).

«Начало матча получилось не очень хорошим. Как будто продолжение кубковой встречи с «Лиллем». Но важно, что, пропустив, нам удалось быстро забить ответный мяч, это придало уверенности. Ну а потом мы играли уже с преимуществом, многое получалось. Важно, что реализовывали те возможности забить, которые у нас были. Играть с преимуществом в два, а потом и три гола, естественно, гораздо легче. В этом матче мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругом», – поделился Головин.