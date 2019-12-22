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  • Головин – о победе над «Лиллем»: «Монако играл с преимуществом. Многое получалось»

Головин – о победе над «Лиллем»: «Монако играл с преимуществом. Многое получалось»

22 декабря 2019, 13:23
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал крупную победу над «Лиллем» в рамках чемпионата Франции (5:1).

«Начало матча получилось не очень хорошим. Как будто продолжение кубковой встречи с «Лиллем». Но важно, что, пропустив, нам удалось быстро забить ответный мяч, это придало уверенности. Ну а потом мы играли уже с преимуществом, многое получалось. Важно, что реализовывали те возможности забить, которые у нас были. Играть с преимуществом в два, а потом и три гола, естественно, гораздо легче. В этом матче мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругом», – поделился Головин.

  • В этом сезоне Головин сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, забил три мяча и столько же раз ассистировал партнерам.
  • Такие же показатели у россиянина за 30 матчей прошлого сезона в Лиге 1.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Лилль Головин Александр
Комментарии (1)
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RotBerg
1577012669
Давай, Голова, крепни. И переходи в топ клуб.
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