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    Головин – о победе над «Лиллем»: «Монако играл с преимуществом. Многое получалось»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал крупную победу над «Лиллем» в рамках чемпионата Франции (5:1).

    «Начало матча получилось не очень хорошим. Как будто продолжение кубковой встречи с «Лиллем». Но важно, что, пропустив, нам удалось быстро забить ответный мяч, это придало уверенности. Ну а потом мы играли уже с преимуществом, многое получалось. Важно, что реализовывали те возможности забить, которые у нас были. Играть с преимуществом в два, а потом и три гола, естественно, гораздо легче. В этом матче мы набрали не только важные три очка, но и обеспечили себе отличное настроение перед небольшим отпуском, который у нас будет между первым и вторым кругом», – поделился Головин.

    • В этом сезоне Головин сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, забил три мяча и столько же раз ассистировал партнерам.
    • Такие же показатели у россиянина за 30 матчей прошлого сезона в Лиге 1.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3461

      RotBerg 2 часа назад

      Давай, Голова, крепни. И переходи в топ клуб.

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