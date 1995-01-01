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    Агент Головина: «Александр вышел на новый уровень»

    Агент Олег Артемов, чьим клиентом является полузащитник «Монако» Александр Головин, рассказал о прогрессе российского футболиста.

    «Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате. Итоги первой половины сезона? Видно, что ему комфортно в европейском футболе.

    Конечно, он вышел на новый уровень по сравнению с прошлым годом, прогрессирует и будет расти еще», – заявил футбольный агент.

    • Вчера «Монако» обыграл «Лилль» (5:1) в рамках чемпионата Франции.
    • Головин провел на поле весь матч, а также поучаствовал в одной из голевых атак.
    • «Монако» набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: «Чемпионат»

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