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Агент Головина: «Александр вышел на новый уровень»

22 декабря 2019, 12:59
4

Агент Олег Артемов, чьим клиентом является полузащитник «Монако» Александр Головин, рассказал о прогрессе российского футболиста.

«Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате. Итоги первой половины сезона? Видно, что ему комфортно в европейском футболе.

Конечно, он вышел на новый уровень по сравнению с прошлым годом, прогрессирует и будет расти еще», – заявил футбольный агент.

  • Вчера «Монако» обыграл «Лилль» (5:1) в рамках чемпионата Франции.
  • Головин провел на поле весь матч, а также поучаствовал в одной из голевых атак.
  • «Монако» набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Комментарии (4)
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Lester84
1577011464
Главное теперь чтобы планку требований к себе не снижал. Чтоб не закончить как Аршавин в Арсенале
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Mister_Tomsk
1577026025
Саня красавец!
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Hektor 84
1577056882
Как выигрывает Монако так сразу просыпается агент Головина. И начинает его расхваливать.
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