Агент Головина: «Александр вышел на новый уровень»

Агент Олег Артемов, чьим клиентом является полузащитник «Монако» Александр Головин, рассказал о прогрессе российского футболиста.

«Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате. Итоги первой половины сезона? Видно, что ему комфортно в европейском футболе.

Конечно, он вышел на новый уровень по сравнению с прошлым годом, прогрессирует и будет расти еще», – заявил футбольный агент.