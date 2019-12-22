Агент Головина: «Александр вышел на новый уровень»

Агент Олег Артемов, чьим клиентом является полузащитник «Монако» Александр Головин, рассказал о прогрессе российского футболиста.
«Очередная очень качественная игра Александра Головина во французском чемпионате. Итоги первой половины сезона? Видно, что ему комфортно в европейском футболе.
Конечно, он вышел на новый уровень по сравнению с прошлым годом, прогрессирует и будет расти еще», – заявил футбольный агент.
- Вчера «Монако» обыграл «Лилль» (5:1) в рамках чемпионата Франции.
- Головин провел на поле весь матч, а также поучаствовал в одной из голевых атак.
- «Монако» набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Источник: «Чемпионат»