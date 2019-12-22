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  • «Ливерпуль» не сможет носить в АПЛ золотую нашивку за победу на клубном ЧМ

«Ливерпуль» не сможет носить в АПЛ золотую нашивку за победу на клубном ЧМ

22 декабря 2019, 09:16
9

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира, победив в финале бразильский «Фламенго» (1:0).

За победу в этом турнире «Ливерпуль» получил право ношения соответствующей золотой нашивки на игровой форме.

Однако, по информации источника, правила проведения матчей АПЛ запрещают командам нанесение на экипировку подобной атрибутики. Кроме того, для использования этой нашивки в матчах Кубка Англии «Ливерпуль» должен будет получить официальное разрешение.

На игры Лиги чемпионов и других соревнований данные ограничения не распространяются.

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Публикация от text (@liverpoolfc)

Клубный чемпионат мира. «Ливерпуль» в овертайме обыграл «Фламенго» и впервые выиграл этот трофей

Клопп выиграл третий трофей с «Ливерпулем». Все три – в 2019 году

Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира-2019

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Клубный чемпионат мира Ливерпуль
Комментарии (9)
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mihail200606
1576995620
Да на х.. она нужна.. Чемпионство бы не упустили..
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AHTUNGBOL
1577005720
Горе то какое, как теперь с этим жить будут..
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Давид59
1577007347
Все эти нашивки (кроме рекламы) - не шибко важные бирюльки.
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3a zenit
1577010856
кЧМ это уровень кубка интертото,бесполезная хрень хоть и играют топ команды мира
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Серж 69
1577017288
Не сильно и расстроятся,что им эти нашивки,подтереть и выбросить...Этот турнир,на мой взгляд,не особо и нужен,профанация одна,Аль-Хиляли и прочие местечковые"гранды"присутствуют,которые интересны только своим болельщикам,ну какой у них шанс победить в этом турнире?По идее-сразу финал,как и было раньше,с чемпионом Южной Америки,там то хоть команды порой сильные.
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backhoserde
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paracetamol
1577093705
А вот еслиб Челсия или Арс выиграли бы, то пожалста!
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