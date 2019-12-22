«Ливерпуль» не сможет носить в АПЛ золотую нашивку за победу на клубном ЧМ

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира, победив в финале бразильский «Фламенго» (1:0).

За победу в этом турнире «Ливерпуль» получил право ношения соответствующей золотой нашивки на игровой форме.

Однако, по информации источника, правила проведения матчей АПЛ запрещают командам нанесение на экипировку подобной атрибутики. Кроме того, для использования этой нашивки в матчах Кубка Англии «Ливерпуль» должен будет получить официальное разрешение.

На игры Лиги чемпионов и других соревнований данные ограничения не распространяются.

text text text Публикация от text (@liverpoolfc) 21 Дек 2019 в 12:06 PST

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