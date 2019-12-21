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    «Ливерпуль» не сможет носить в АПЛ золотую нашивку за победу на клубном ЧМ

    «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира, победив в финале бразильский «Фламенго» (1:0).

    За победу в этом турнире «Ливерпуль» получил право ношения соответствующей золотой нашивки на игровой форме.

    Однако, по информации источника, правила проведения матчей АПЛ запрещают командам нанесение на экипировку подобной атрибутики. Кроме того, для использования этой нашивки в матчах Кубка Англии «Ливерпуль» должен будет получить официальное разрешение.

    На игры Лиги чемпионов и других соревнований данные ограничения не распространяются.

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    Публикация от text (@liverpoolfc)

    Клубный чемпионат мира. «Ливерпуль» в овертайме обыграл «Фламенго» и впервые выиграл этот трофей

    Клопп выиграл третий трофей с «Ливерпулем». Все три – в 2019 году

    Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира-2019

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 09:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6438

      mihail200606 57 минут назад

      Да на х.. она нужна..
      Чемпионство бы не упустили..

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