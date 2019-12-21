Клопп выиграл третий трофей с «Ливерпулем». Все три – в 2019 году

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира-2019 – 1:0.
Таким образом, мерсисайдцы завоевали третий трофей при нынешнем главном тренере Юргене Клоппе. Все три кубка «Ливерпуль» выиграл в 2019 году: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.
- Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.
- Команда идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков.
Клубный чемпионат мира. «Ливерпуль» в овертайме обыграл «Фламенго» и впервые выиграл этот трофей
Источник: Бомбардир.ру