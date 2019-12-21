Клопп выиграл третий трофей с «Ливерпулем». Все три – в 2019 году

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира-2019 – 1:0.

Таким образом, мерсисайдцы завоевали третий трофей при нынешнем главном тренере Юргене Клоппе. Все три кубка «Ливерпуль» выиграл в 2019 году: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года.

Команда идет на первом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков.

Клубный чемпионат мира. «Ливерпуль» в овертайме обыграл «Фламенго» и впервые выиграл этот трофей