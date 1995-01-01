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    Ди Марцио: «Фиорентина» уволит Монтеллу после разгрома от «Ромы»

    Руководство «Фиорентины» решило уволить главного тренера Винченцо Монтеллу после домашнего поражения в матче 17-го тура Серии А с «Ромой» (1:4), сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

    После 17 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место с 17 очками.

    • Монтелла возглавил «Фиорентину» 10 апреля.
    • Тренер заключил с клубом контракт до 2021 года.
    • В прошлом сезоне «Фиорентина» финишировала на 16-м месте в Серии А, опередив зону вылета на три очка.

    Источник: твиттер Джанлуки ди Марцио

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    Сегодня, 12:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +978

      AHTUNGBOL 39 минут назад

      Кононов свободен, если что...

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