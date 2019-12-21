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  • Ди Марцио: «Фиорентина» уволит Монтеллу после разгрома от «Ромы»

Ди Марцио: «Фиорентина» уволит Монтеллу после разгрома от «Ромы»

21 декабря 2019, 12:55
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Руководство «Фиорентины» решило уволить главного тренера Винченцо Монтеллу после домашнего поражения в матче 17-го тура Серии А с «Ромой» (1:4), сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

После 17 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место с 17 очками.

  • Монтелла возглавил «Фиорентину» 10 апреля.
  • Тренер заключил с клубом контракт до 2021 года.
  • В прошлом сезоне «Фиорентина» финишировала на 16-м месте в Серии А, опередив зону вылета на три очка.

Источник: твиттер Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Рома Фиорентина Монтелла Винченцо
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