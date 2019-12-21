Ди Марцио: «Фиорентина» уволит Монтеллу после разгрома от «Ромы»

Руководство «Фиорентины» решило уволить главного тренера Винченцо Монтеллу после домашнего поражения в матче 17-го тура Серии А с «Ромой» (1:4), сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
После 17 туров чемпионата Италии «Фиорентина» занимает 14-е место с 17 очками.
- Монтелла возглавил «Фиорентину» 10 апреля.
- Тренер заключил с клубом контракт до 2021 года.
- В прошлом сезоне «Фиорентина» финишировала на 16-м месте в Серии А, опередив зону вылета на три очка.
Источник: твиттер Джанлуки ди Марцио