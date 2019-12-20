Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

35-летний Бэйнс забил за «Эвертон» впервые за два года

20 декабря 2019, 21:22

На текущей неделе «Эвертон» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Лестеру» (2:2, 2:4 по пенальти). Один из голов у ливерпульцев забил защитник Лейтон Бэйнс.

Футболист отличился за «Эвертон» впервые с ноября 2017 года. Тогда, 18-го числа, Бэйнс с пенальти забил в ворота «Кристал Пэлас» (2:2).

  • 35-летний Бэйнс в текущем сезоне АПЛ не отметился результативными действиями.
  • Защитник с 2007 года выступает за «Эвертон».
  • Игрок провел 30 матчей за сборную Англии (один гол).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Эвертон Бэйнс Лейтон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+