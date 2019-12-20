35-летний Бэйнс забил за «Эвертон» впервые за два года

На текущей неделе «Эвертон» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв «Лестеру» (2:2, 2:4 по пенальти). Один из голов у ливерпульцев забил защитник Лейтон Бэйнс.

Футболист отличился за «Эвертон» впервые с ноября 2017 года. Тогда, 18-го числа, Бэйнс с пенальти забил в ворота «Кристал Пэлас» (2:2).