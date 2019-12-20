Врач «Локомотива»: «Есть вероятность, что Фарфан полностью восстановится только к маю»

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии травмированного перуанского форварда Джефферсона Фарфана.

«У него долгоиграющая проблема – от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но четких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев – столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге.

У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю.

Изменится ли Фарфан после травмы? Многое зависит от него самого, все-таки он пропустит около года. Ранее он справлялся с такими паузами, к тому же смог вернуться в Европу после выступления на Востоке. Но протестировать его состояние сможем только тогда, когда он полностью восстановится», – сказал Карлицкий.

Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.

У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.

6 июля он успешно перенес операцию.

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