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    Врач «Локомотива»: «Есть вероятность, что Фарфан полностью восстановится только к маю»

    Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии травмированного перуанского форварда Джефферсона Фарфана.

    «У него долгоиграющая проблема – от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но четких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев – столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге.

    У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю.

    Изменится ли Фарфан после травмы? Многое зависит от него самого, все-таки он пропустит около года. Ранее он справлялся с такими паузами, к тому же смог вернуться в Европу после выступления на Востоке. Но протестировать его состояние сможем только тогда, когда он полностью восстановится», – сказал Карлицкий.

    • Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
    • У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
    • 6 июля он успешно перенес операцию.

    Семин – о травме Фарфана: «Сезон для него, по всей видимости, пропал»


    Источник: «Чемпионат»

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