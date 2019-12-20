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  • Врач «Локомотива»: «Есть вероятность, что Фарфан полностью восстановится только к маю»

Врач «Локомотива»: «Есть вероятность, что Фарфан полностью восстановится только к маю»

20 декабря 2019, 14:52
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Врач «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о состоянии травмированного перуанского форварда Джефферсона Фарфана.

«У него долгоиграющая проблема – от колена оторвался большой кусок хряща. Он был прооперирован, но четких сроков восстановления при таких травмах нет. В общей сложности процесс занимает примерно 8-10 месяцев – столько же он лечил аналогичную травму на другой ноге.

У Джеффа неплохой прогресс, допускаем, что на втором-третьем сборе он сможет приступить к тренировкам с командой. При этом есть вероятность, что полностью восстановится он только к маю.

Изменится ли Фарфан после травмы? Многое зависит от него самого, все-таки он пропустит около года. Ранее он справлялся с такими паузами, к тому же смог вернуться в Европу после выступления на Востоке. Но протестировать его состояние сможем только тогда, когда он полностью восстановится», – сказал Карлицкий.

  • Футболист травмировался в расположении сборной Перу во время Кубка Америки-2019.
  • У 34-летнего форварда было выявлено повреждение хряща коленного сустава.
  • 6 июля он успешно перенес операцию.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Перу Фарфан Джефферсон
Комментарии (3)
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Etiainen
1576851785
щас долечится, а там и контракт к концу, и пенсия)
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Nerlinger
1576858565
Как раз вовремя, а там действительно можно и на пенсию ...
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Антибиотик
1576861956
Да, к сожалению в таком возрасте такие травмы это действительно пенсия.
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