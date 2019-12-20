«Динамо» объявило о продлении контракта с Новиковым

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков продлил контракт с московским клубом.
Новое соглашение специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2021 года. На такой же срок продлены контракты с его помощниками – Виталием Гришиным и Дмитрием Изотовым.
«В скором времени тренерский штаб пополнится еще одним тренером, а также специалистом по физической подготовке», – сообщается на сайте «Динамо».
- Новиков возглавил «Динамо» в октябре после увольнения Дмитрия Хохлова.
- Под руководством нового тренера москвичи четыре раза победили, два раза сыграли вничью и один раз проиграли.
- Команда занимает восьмое место в РПЛ.
Источник: официальный сайт «Динамо»