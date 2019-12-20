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«Динамо» объявило о продлении контракта с Новиковым

20 декабря 2019, 10:33
7

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков продлил контракт с московским клубом.

Новое соглашение специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2021 года. На такой же срок продлены контракты с его помощниками – Виталием Гришиным и Дмитрием Изотовым.

«В скором времени тренерский штаб пополнится еще одним тренером, а также специалистом по физической подготовке», – сообщается на сайте «Динамо».

  • Новиков возглавил «Динамо» в октябре после увольнения Дмитрия Хохлова.
  • Под руководством нового тренера москвичи четыре раза победили, два раза сыграли вничью и один раз проиграли.
  • Команда занимает восьмое место в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Новиков Кирилл
Комментарии (7)
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gor77
1576831135
Комментарии Новикова после подписания контракта: — Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результатов и занимала те позиции, которые должна занимать, — сказал Новиков. О стажировке в мадридском «Атлетико»: — Мы увидели, как работает клуб, который добивается огромных успехов, который дважды играл в финале Лиги чемпионов, где работает великолепный тренерский состав. Для нас это большой опыт, есть что применить на практике. Поэтому мы очень довольны, что клуб организовал эту поездку для нас. О планах команды в межсезонье: — Девятого января мы выходим из отпуска, 10-го вылетим на первый сбор в Турцию, где пройдут и последующие два сбора. Осталось нам договориться по нескольким играм, а остальные соперники все известны. Будем готовиться, чтобы подойти к игре со «Спартаком» во всеоружии. Официальный сайт ФК «Динамо»
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FanatSerj
1576831840
Вряд ли легионеры его будут воспринимать серьёзно, тяжко ему будет, надо будет к каждому находить свой подход, а состав у Динамо перегружен игроками, ко всем явно не найдет и как бы слив не начался.
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swot1205
1576839182
Красавчики, не зря Лещенко пришел и Степашин вернулся
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S.K.V.
1576854475
Молодцы.Удачи.
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