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    «Динамо» объявило о продлении контракта с Новиковым

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков продлил контракт с московским клубом.

    Новое соглашение специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2021 года. На такой же срок продлены контракты с его помощниками – Виталием Гришиным и Дмитрием Изотовым.

    «В скором времени тренерский штаб пополнится еще одним тренером, а также специалистом по физической подготовке», – сообщается на сайте «Динамо».

    • Новиков возглавил «Динамо» в октябре после увольнения Дмитрия Хохлова.
    • Под руководством нового тренера москвичи четыре раза победили, два раза сыграли вничью и один раз проиграли.
    • Команда занимает восьмое место в РПЛ.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6430

      FanatSerj 1 час назад

      Вряд ли легионеры его будут воспринимать серьёзно, тяжко ему будет, надо будет к каждому находить свой подход, а состав у Динамо перегружен игроками, ко всем явно не найдет и как бы слив не начался.

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      Рейтинг: +1219

      gor77 1 час назад

      Комментарии Новикова после подписания контракта:
      — Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результатов и занимала те позиции, которые должна занимать, — сказал Новиков.
      О стажировке в мадридском «Атлетико»:
      — Мы увидели, как работает клуб, который добивается огромных успехов, который дважды играл в финале Лиги чемпионов, где работает великолепный тренерский состав. Для нас это большой опыт, есть что применить на практике. Поэтому мы очень довольны, что клуб организовал эту поездку для нас.
      О планах команды в межсезонье:
      — Девятого января мы выходим из отпуска, 10-го вылетим на первый сбор в Турцию, где пройдут и последующие два сбора. Осталось нам договориться по нескольким играм, а остальные соперники все известны. Будем готовиться, чтобы подойти к игре со «Спартаком» во всеоружии.
      Официальный сайт ФК «Динамо»

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