«Динамо» объявило о продлении контракта с Новиковым

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков продлил контракт с московским клубом.

Новое соглашение специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2021 года. На такой же срок продлены контракты с его помощниками – Виталием Гришиным и Дмитрием Изотовым.

«В скором времени тренерский штаб пополнится еще одним тренером, а также специалистом по физической подготовке», – сообщается на сайте «Динамо».