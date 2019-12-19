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    Семак: «Невероятные воспоминания останутся после посещения Африки. Мы встретили много красивых, добрых людей»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем путешествии в Африку.

    «Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещения Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех, кто помог в нашем путешествии. Благодарю за возможность стать частью важного дела и за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей», — написал Семак.

    Ранее жена Семака сообщила, что они полетят в Африку для съемок фильма о детях-альбиносах.

    Семак поиграл в футбол с детьми в Африке

    text

    Публикация от text (@sergey_bogdanovich_semak)

    Источник: инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3626

      ЮНик 3 минуты назад

      После трудов тяжких и весомых успехов на европейской футбольной ниве не грех и отдохнуть по полной. Пускай в испаниях и англиях рубятся. Не заслужили они!

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      Рейтинг: +6421

      mihail200606 16 минут назад

      Жена ж хотела афроребеночка.. Потащил а небось туда семачка, чтобы подобрать кого нибудь..

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      Рейтинг: +8909

      KLIM777 45 минут назад

      Другой менталитет это уже другая атмосфера. Полезно отдыхать подальше от РФ.

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      Рейтинг: +360

      Hektor 84 1 час назад

      Кто из них на фото твой?

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      Рейтинг: -19

      Питерский князь 1 час назад

      Сережа, а чего восьмого не взял.
      Ты все кутишь, а Зенит в жопе.
      Пора уже стать тренером, а не его видимостью.

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