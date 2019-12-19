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  • Семак: «Невероятные воспоминания останутся после посещения Африки. Мы встретили много красивых, добрых людей»

Семак: «Невероятные воспоминания останутся после посещения Африки. Мы встретили много красивых, добрых людей»

19 декабря 2019, 16:44
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем путешествии в Африку.

«Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещения Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех, кто помог в нашем путешествии. Благодарю за возможность стать частью важного дела и за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей», — написал Семак.

Ранее жена Семака сообщила, что они полетят в Африку для съемок фильма о детях-альбиносах.

Семак поиграл в футбол с детьми в Африке

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Публикация от text (@sergey_bogdanovich_semak)

Источник: инстаграм Сергея Семака
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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Hektor 84
1576764123
Кто из них на фото твой?
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mihail200606
1576768465
Жена ж хотела афроребеночка.. Потащил а небось туда семачка, чтобы подобрать кого нибудь..
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ЮНик
1576769264
После трудов тяжких и весомых успехов на европейской футбольной ниве не грех и отдохнуть по полной. Пускай в испаниях и англиях рубятся. Не заслужили они!
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