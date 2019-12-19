Семак: «Невероятные воспоминания останутся после посещения Африки. Мы встретили много красивых, добрых людей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем путешествии в Африку.

«Закончилась первая часть сезона, есть возможность переключиться и отдохнуть. Невероятные воспоминания останутся у меня после посещения Африки, уютной, самобытной страны Гвинея-Бисау, где мы встретили много красивых, добрых людей. Благодарю всех, кто помог в нашем путешествии. Благодарю за возможность стать частью важного дела и за возможность оказаться на практически необитаемом острове в компании замечательных людей», — написал Семак.

Ранее жена Семака сообщила, что они полетят в Африку для съемок фильма о детях-альбиносах.

Семак поиграл в футбол с детьми в Африке