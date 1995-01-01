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    Савин: «Причиной бана видео про фанатов послужил фрагмент, где ОМОН *** людей на стадионе»

    Блогер Евгений Савин рассказал, почему ютуб заблокировал последнее видео на его канале «КраСава».

    «Запрещенный видос вернули на канал. Причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН *** [избивает] людей на стадионе (мы затерли этот момент). Я думаю, инициатор жалобы понятен.⠀

    Даже если вы уже смотрели видео, пересмотрите еще раз и отправьте своим друзьям, если вы хотите и дальше видеть честные ролики про наш футбол! Чем больше людей это увидят – тем больше шансов у нас вместе что-то менять! Спасибо всем», – написал Савин в инстаграме.

    • В 19-м туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
    • Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или позднее.
    • Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.

    Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе

    Источник: инстаграм Евгения Савина

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