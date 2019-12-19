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  • Савин: «Причиной бана видео про фанатов послужил фрагмент, где ОМОН *** людей на стадионе»

Савин: «Причиной бана видео про фанатов послужил фрагмент, где ОМОН *** людей на стадионе»

19 декабря 2019, 12:45
10

Блогер Евгений Савин рассказал, почему ютуб заблокировал последнее видео на его канале «КраСава».

«Запрещенный видос вернули на канал. Причиной бана послужил фрагмент, где ОМОН *** [избивает] людей на стадионе (мы затерли этот момент). Я думаю, инициатор жалобы понятен.⠀

Даже если вы уже смотрели видео, пересмотрите еще раз и отправьте своим друзьям, если вы хотите и дальше видеть честные ролики про наш футбол! Чем больше людей это увидят – тем больше шансов у нас вместе что-то менять! Спасибо всем», – написал Савин в инстаграме.

  • В 19-м туре РПЛ фанаты большинства российских клубов поддержали акцию против полицейского беспредела.
  • Фанатские сектора становились пустыми после 30-й минуты или позднее.
  • Таким образом активные болельщики продемонстрировали свое отношение к систематическому, на их взгляд, произволу властей.

Выпуск «КраСавы» про фанатов появился на другой площадке. Ранее его заблокировали на ютубе

Источник: инстаграм Евгения Савина
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
Комментарии (10)
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JTherry
1576751712
действия ОМОНа идут вразрез с пожеланиями владельцев стадионов: чем больше произвола - тем меньше болельщиков будет на стадионах, а их и так не густо на матчах...
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Из Твери Леха
1576753193
Сава раскачивает лодку, в которой тонет Дзюба!
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Garrincha58
1576754221
Савин был гов...о футболист и таким же продолжает оставаться этих блогеров типа Уткина или Савина надо запретить в принципе
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FanatSerj
1576767137
Мало ОМОН пи...дит надо больше, уже значительно лучше стало на стадионах, осталось немного поднажать и дебилов будет уже единицы и на стадионы вернутся семьи с детьми, которые реально платят за билеты, а не эта гопота по 50р за билет, учитесь у Краснодара и у Ростова тоже уже не плохо.
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