Роналду забил в пятом матче подряд

В эти минуты проходит матч 17-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Ювентусом». У гостей один из голов на 45-й минуте забил Криштиану Роналду.
Португалец отличился в пятой встрече подряд. Последний раз Роналду уходил с поля без гола 26 ноября, когда «Ювентус» в Лиге чемпионов минимально победил мадридский «Атлетико».
- В текущем сезоне Серии А Роналду провел 13 матчей, забил десять голов, сделал результативный пас.
- «Сампдорию» тренирует бывший главный тренер «Ювентуса» Клаудио Раньери.
- «Ювентус» в лайв-режиме лидирует в Серии А.
Источник: Бомбардир.ру