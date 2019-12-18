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Роналду забил в пятом матче подряд

18 декабря 2019, 21:58
3

В эти минуты проходит матч 17-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Ювентусом». У гостей один из голов на 45-й минуте забил Криштиану Роналду.

Португалец отличился в пятой встрече подряд. Последний раз Роналду уходил с поля без гола 26 ноября, когда «Ювентус» в Лиге чемпионов минимально победил мадридский «Атлетико».

  • В текущем сезоне Серии А Роналду провел 13 матчей, забил десять голов, сделал результативный пас.
  • «Сампдорию» тренирует бывший главный тренер «Ювентуса» Клаудио Раньери.
  • «Ювентус» в лайв-режиме лидирует в Серии А.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Португалия. Примейра Сампдория Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (3)
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Dizayner
1576699490
динарко привет))
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Sergicious
1576700698
Полёт супермена
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Proker
1576702914
Динарка щас переживает,его господин без гола завершил Эл Классико
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