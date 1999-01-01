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    Роналду забил в пятом матче подряд

    В эти минуты проходит матч 17-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Ювентусом». У гостей один из голов на 45-й минуте забил Криштиану Роналду.

    Португалец отличился в пятой встрече подряд. Последний раз Роналду уходил с поля без гола 26 ноября, когда «Ювентус» в Лиге чемпионов минимально победил мадридский «Атлетико».

    • В текущем сезоне Серии А Роналду провел 13 матчей, забил десять голов, сделал результативный пас.
    • «Сампдорию» тренирует бывший главный тренер «Ювентуса» Клаудио Раньери.
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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