Роналду забил в пятом матче подряд

В эти минуты проходит матч 17-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Ювентусом». У гостей один из голов на 45-й минуте забил Криштиану Роналду.

Португалец отличился в пятой встрече подряд. Последний раз Роналду уходил с поля без гола 26 ноября, когда «Ювентус» в Лиге чемпионов минимально победил мадридский «Атлетико».