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    Месси, Пике, Суарес – в старте «Барселоны» на Эль Класико. У «Реала» сыграют Вальверде, Бэйл и Бензема

    Стали известны стартовые составы на матч «Барселона»«Реал».

    «Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Бускетс, Суарес, Месси, Ленгле, Гризманн, Жорди Альба, Серхи Роберто, де Йонг.

    «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Бензема, Каземиро, Бэйл, Вальверде, Иско, Менди.

    • Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 18 декабря на «Камп Ноу», начало – в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

    UPD: спустя несколько минут после публикации составов «Барселона» заменила Серхио Бускетса на Ивана Ракитича.

    Источник: твиттер «Барселоны»

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