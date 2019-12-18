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  • Месси, Пике, Суарес – в старте «Барселоны» на Эль Класико. У «Реала» сыграют Вальверде, Бэйл и Бензема

Месси, Пике, Суарес – в старте «Барселоны» на Эль Класико. У «Реала» сыграют Вальверде, Бэйл и Бензема

18 декабря 2019, 20:33

Стали известны стартовые составы на матч «Барселона»«Реал».

«Барселона»: Тер Стеген, Семеду, Пике, Бускетс, Суарес, Месси, Ленгле, Гризманн, Жорди Альба, Серхи Роберто, де Йонг.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Бензема, Каземиро, Бэйл, Вальверде, Иско, Менди.

  • Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 18 декабря на «Камп Ноу», начало – в 22:00 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

UPD: спустя несколько минут после публикации составов «Барселона» заменила Серхио Бускетса на Ивана Ракитича.

Источник: твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель Пике Жерар Бензема Карим Бэйл Гарет Суарес Луис Вальверде Федерико
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