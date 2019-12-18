«СЭ»: чешские топ-клубы заинтересовались хавбеком «Уфы» Фоминым

По информации «Спорт-Экспресса», два топ-клуба из Чехии проявили интерес к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.
Сообщается, что партнер российских агентов Фомина попросил авторизацию на чешские клубы. Ими могут быть «Славия» и «Спарта».
- Фомин – воспитанник «Краснодара».
- «Уфа» выкупила хавбека минувшим летом за 280 тысяч евро.
- В текущем сезоне РПЛ игрок провел 18 матчей, забил три гола.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»