«СЭ»: чешские топ-клубы заинтересовались хавбеком «Уфы» Фоминым

По информации «Спорт-Экспресса», два топ-клуба из Чехии проявили интерес к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

Сообщается, что партнер российских агентов Фомина попросил авторизацию на чешские клубы. Ими могут быть «Славия» и «Спарта».

Фомин – воспитанник «Краснодара».

«Уфа» выкупила хавбека минувшим летом за 280 тысяч евро.

В текущем сезоне РПЛ игрок провел 18 матчей, забил три гола.

Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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