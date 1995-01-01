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    «СЭ»: чешские топ-клубы заинтересовались хавбеком «Уфы» Фоминым

    По информации «Спорт-Экспресса», два топ-клуба из Чехии проявили интерес к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

    Сообщается, что партнер российских агентов Фомина попросил авторизацию на чешские клубы. Ими могут быть «Славия» и «Спарта».

    • Фомин – воспитанник «Краснодара».
    • «Уфа» выкупила хавбека минувшим летом за 280 тысяч евро.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 18 матчей, забил три гола.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Арустамян: ЦСКА зимой сделает предложение «Уфе» по Фомину


    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1084

      solodealer 27 минут назад

      Надо же... "чешскме ТОП - клубы"!)))))

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