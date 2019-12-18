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  • «СЭ»: чешские топ-клубы заинтересовались хавбеком «Уфы» Фоминым

«СЭ»: чешские топ-клубы заинтересовались хавбеком «Уфы» Фоминым

18 декабря 2019, 16:11
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По информации «Спорт-Экспресса», два топ-клуба из Чехии проявили интерес к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

Сообщается, что партнер российских агентов Фомина попросил авторизацию на чешские клубы. Ими могут быть «Славия» и «Спарта».

  • Фомин – воспитанник «Краснодара».
  • «Уфа» выкупила хавбека минувшим летом за 280 тысяч евро.
  • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 18 матчей, забил три гола.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Уфа Славия Спарта Фомин Даниил
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