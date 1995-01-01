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    Арустамян: ЦСКА зимой сделает предложение «Уфе» по Фомину

    Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе ЦСКА к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

    «Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает «Уфе» официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    • Фомин – воспитанник «Краснодара».
    • «Уфа» выкупила хавбека минувшим летом за 280 тысяч евро.
    • В текущем сезоне игрок провел 16 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1888

      Nerlinger 34 минуты назад

      По уровню уже одинаковые стали... ПАЗЗЗОР!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2753

      InterMilLano1908 54 минуты назад

      Если у тебя пол состава и тренер из Уфы то ты и начинаешь играть как УФА... Печально, он хоть опорник?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7432

      Skull_Boy 1 час назад

      Да прогнозы Арустамяна никогда не сбывались и тем более никакие переходы, с его анонса, не состоялись, т.е. утка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1882

      Борат 1 час назад

      серьёзная заявка чтобы побороться за выход в лигу европы и принять 5 штук от лудогорца!
      вот умора!!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      Derzkiy1 2 часа назад

      Пора уже более серьезные приобретения делать , а не из Уфы пацанов покупать

      6
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