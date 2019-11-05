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Арустамян: ЦСКА зимой сделает предложение «Уфе» по Фомину

5 ноября 2019, 11:18
7

Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе ЦСКА к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.

«Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает «Уфе» официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

  • Фомин – воспитанник «Краснодара».
  • «Уфа» выкупила хавбека минувшим летом за 280 тысяч евро.
  • В текущем сезоне игрок провел 16 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Фомин Даниил
Комментарии (7)
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Derzkiy1
1572942631
Пора уже более серьезные приобретения делать , а не из Уфы пацанов покупать
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Skull_Boy
1572945851
Да прогнозы Арустамяна никогда не сбывались и тем более никакие переходы, с его анонса, не состоялись, т.е. утка
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InterMilLano1908
1572947130
Если у тебя пол состава и тренер из Уфы то ты и начинаешь играть как УФА... Печально, он хоть опорник?
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Nerlinger
1572948337
По уровню уже одинаковые стали... ПАЗЗЗОР!!!
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Рубинище
1572953963
эконом вариант
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Ганнибал Лектор
1572954156
А потом мы думаем, а почему ЦСКА играет как Уфа? Тренер из Уфы, полсостава из Уфы, а почему они тогда играть то должны по-другому? Все правильно: против Зенита автобус, гол в контратаке и жалобы на судейство.
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Вальдемар IV
1572958691
если не прибавит как уже говорилось то пускай идет, а нет то право первого выкупа у краснодара
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