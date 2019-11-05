Арустамян: ЦСКА зимой сделает предложение «Уфе» по Фомину

Комментатор Нобель Арустамян рассказал об интересе ЦСКА к полузащитнику «Уфы» Даниилу Фомину.
«Уже несколько матчей Фомина просматривают скауты и селекционеры ЦСКА. Поговаривают, ближайшей зимой ЦСКА сделает «Уфе» официальное предложение по Даниилу. Виктор Гончаренко пробует разные варианты в центре поля, и усиление ему необходимо. А уж как работать с уфимцами, он знает отлично», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.
- Фомин – воспитанник «Краснодара».
- «Уфа» выкупила хавбека минувшим летом за 280 тысяч евро.
- В текущем сезоне игрок провел 16 матчей, забил три гола и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна