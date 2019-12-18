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    Божович – о Соболеве: «У него закружилась голова, когда начались слухи об уходе»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал игру форварда Александра Соболева в последних матчах.

    «Соболев начинал сезон, думая только о том, как забить. И делал это очень хорошо. Когда начались слухи об уходе, у него закружилась голова. Со всех сторон пишут: «Соболев там, Соболев тут». Он молодой парень, и это может выбить из колеи.

    Плюс он зависимый игрок: в начале на него были классные подачи, потом мы не атаковали так хорошо и качественно, как раньше. Ему было очень сложно забивать», – сказал Божович.

    • В этом сезоне Соболев забил 10 голов в РПЛ.
    • Форвард не забивал уже шесть матчей подряд.

    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1901

      Томик 12 минут назад

      Как там это называестя...ммм Медные трубы. Не всем дано пройти. А ведь это только первая ступенька была.

      0
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      Рейтинг: +1655

      giluxa1963 24 минуты назад

      парню надо спустится с небес на землю и понять что к нему будет интерес только если он всегда будет играть хорошо

      0
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      Рейтинг: +1084

      solodealer 29 минут назад

      Однажды много лет назад ПРИ "СОВКЕ", сразу после первых туров очередного чемпионата СССР.. игрок "Черноморца" по фамилии ФИНК (нап), забил 10 голов!))))))
      В популярных всесоюзных газетах ("Футбол"...() сразу вышли статьи о "феномене"...
      Я не помню, ЗАБИЛ ЛИ ОН ЕЩЁ ГОЛЫ В ТОМ ЧЕМПИОНАТЕ... Но я определённо понимаю, что больше эту фамилию "ФИНК", мы особо никогда не слышали....
      Я ЭТО = ПРО СОБОЛЕВА))))

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      Рейтинг: +1953

      Борат 34 минуты назад

      Соболев уже представил себя в майке Челси, особняк в Лондоне, Роллс ройс и тд
      Пора бы проснуться и постирать простынь с трусами!
      Бугагага

      0
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      Рейтинг: +149

      O-kolesov 59 минут назад

      А кто распространил эти слухи?

      0
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      Рейтинг: +2200

      raritet 1 час назад

      Это просто диагноз: наши футболисты в первую очередь всегда думают о кассе. А игра это уже как сложиться....

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      Рейтинг: +15167

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Божович - серьёзный тренер, его выводам можно доверять. А Соболеву сейчас стоит прислушаться к этим словам, думать больше об игре и всё наладится. ::::

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