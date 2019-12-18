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  • Божович – о Соболеве: «У него закружилась голова, когда начались слухи об уходе»

Божович – о Соболеве: «У него закружилась голова, когда начались слухи об уходе»

18 декабря 2019, 15:45
10

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал игру форварда Александра Соболева в последних матчах.

«Соболев начинал сезон, думая только о том, как забить. И делал это очень хорошо. Когда начались слухи об уходе, у него закружилась голова. Со всех сторон пишут: «Соболев там, Соболев тут». Он молодой парень, и это может выбить из колеи.

Плюс он зависимый игрок: в начале на него были классные подачи, потом мы не атаковали так хорошо и качественно, как раньше. Ему было очень сложно забивать», – сказал Божович.

  • В этом сезоне Соболев забил 10 голов в РПЛ.
  • Форвард не забивал уже шесть матчей подряд.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Соболев Александр Божович Миодраг
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1576673452
Божович - серьёзный тренер, его выводам можно доверять. А Соболеву сейчас стоит прислушаться к этим словам, думать больше об игре и всё наладится. ::::
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raritet
1576673967
Это просто диагноз: наши футболисты в первую очередь всегда думают о кассе. А игра это уже как сложиться....
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O-kolesov
1576674810
А кто распространил эти слухи?
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giluxa1963
1576676930
парню надо спустится с небес на землю и понять что к нему будет интерес только если он всегда будет играть хорошо
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Томик
1576677608
Как там это называестя...ммм Медные трубы. Не всем дано пройти. А ведь это только первая ступенька была.
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BRO_football
1576678856
Вот и сдулся ваш Соболев. С самого начала было ясно, что надолго его не хватит. Кто-то до сих пор хочет, чтобы Черчесов взял Соболева в сборную России?
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SIRIUS 2002
1576682474
Очухается.
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Decorhome
1576684448
Мяч показался квадратным
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TOL47
1576686004
Слабоват оказался, шанс еще будет исправиться
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Чец
1576686976
Головы кружатся у всех молодых мало мальски способных, но не все проходят эти испытания славой. Сколько их сгинуло--не пересчитать.
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