Божович – о Соболеве: «У него закружилась голова, когда начались слухи об уходе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал игру форварда Александра Соболева в последних матчах.

«Соболев начинал сезон, думая только о том, как забить. И делал это очень хорошо. Когда начались слухи об уходе, у него закружилась голова. Со всех сторон пишут: «Соболев там, Соболев тут». Он молодой парень, и это может выбить из колеи.

Плюс он зависимый игрок: в начале на него были классные подачи, потом мы не атаковали так хорошо и качественно, как раньше. Ему было очень сложно забивать», – сказал Божович.